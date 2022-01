Μπόρις Τζόνσον: Τα ψέματα, τα σκάνδαλα και οι απάτες ενός «αναξιόπιστου» πρωθυπουργού

Το σκάνδαλο με τα πάρτι που διοργάνωνε η Nτάουνινγκ Στριτ εν μέσω αυστηρού lockdown το 2020 «καίει» το Mπόρις Τζόνσον που καλείται να δώσει εξηγήσεις και χάνει πλέον την εμπιστοσύνη ακόμη και των πιο στενών συνεργατών του. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βρετανός πρωθυπουργός βρίσκεται στη δίνη ενός σκανδάλου.

Η δημόσια και ιδιωτική ζωή του Μπόρις Τζόνσον συνδέθηκε πολλές φορές με ψέματα όλα αυτά τα χρόνια, γράφει η Daily Mail που απαριθμεί τα μεγαλύτερα παραπτώματα του ισχυρού άνδρα της γηραιάς Αλβιόνας.

Ο «Μπότζο» είχε απολυθεί όταν εργαζόταν ως δημοσιογράφος επειδή είπε ψέματα, διατηρούσε τουλάχιστον μία εξωσυζυγική σχέση και όλα αυτά τα χρόνια όπως έχει παραδεχθεί και ο ίδιος «τα λάθη του υπήρξαν τόσα πολλά που είναι αδύνατον να μπουν σε λίστα»

Αποπέμφθηκε από το Κόμμα γιατί είπε ψέματα για σχέση του

Το 2004, όταν δημοσιεύτηκαν αναφορές για τη σχέση του με την Petronella Wyatt, ο Johnson τις απέρριψε. Η σχέση του με την αρθρογράφο του Spectator «Petsy», κόρη του αείμνηστου Λόρδου Woodrow Wyatt, απασχολούσε για καιρό τις κουτσομπολίστικες στήλες.

Μέρες αργότερα η μητέρα της αποκάλυψε ότι η 35χρονη κόρη της είχε κάνει έκτρωση ως αποτέλεσμα της σχέσης τους. Μέσα σε λίγες ώρες ο Τζόνσον, αρχισυντάκτης τότε του περιοδικού Spectator, είχε απολυθεί ως σκιώδης υπουργός Πολιτισμού από τον τότε ηγέτη των Τόρις, Μάικλ Χάουαρντ επειδή είπε ψέματα.

Επέμεινε ότι ποτέ δεν μίλησε απευθείας με τον Χάουαρντ -ο οποίος αρχικά είχε σταθεί στο πλευρό του - για την υπόθεση. Ερωτηθείς λίγο μετά αν είχε πει ψέματα ο Τζόνσον ισχυρίστηκε: «Όχι, σίγουρα δεν είπα».

Ξέχασε...αν είχε κάνει ή όχι χρήση κοκαΐνης

Ο Μπόρις Τζόνσον βρέθηκε πολλές φορές στο στόχαστρο σχετικά με το ιστορικό χρήσης ναρκωτικών τα τελευταία χρόνια. Το θέμα ξέσπασε κατά τη διάρκεια των εκλογών για την ηγεσία των Τόρις το 2019, τις οποίες κέρδισε, αφού προέκυψε ότι ο αντίπαλός του Μάικλ Γκόουβ είχε κάνει χρήση κοκαΐνης. Ο Τζόνσον έχει παραδεχτεί σε πολλές περιπτώσεις ότι είχε κάνει και ο ίδιος χρήση στο πανεπιστήμιο. Το 2005 σε συνέντευξή του στο Have I Got News For You είπε ότι «ανεπιτυχώς» προσπάθησε να πάρει κοκαΐνη «πριν από πολύ καιρό» επειδή είχε φτερνιστεί.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2007, είπε στο περιοδικό GQ ότι «το δοκίμασε στο πανεπιστήμιο» και «το θυμόταν έντονα», προσθέτοντας: «Δεν είχε καμία φαρμακευτική, ψυχική ή οποιαδήποτε άλλη επίδραση πάνω μου». Οι δηλώσεις αυτές τον «κυνήγησαν» καθώς έβαλε πλώρη για την πρωθυπουργία το 2019.

Ερωτηθείς για τις παρατηρήσεις στο GQ από την Daily Mail, απογοήτευσε πριν πει: «Νομίζω ότι ο απολογισμός αυτού του γεγονότος όταν ήμουν 19 ετών εμφανίστηκε πολλές φορές. Αυτό στο οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα θέλουν να επικεντρωθούμε είναι το τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς και για αυτή τη σπουδαία χώρα».

Στην ίδια προεκλογική εκστρατεία, είχε πει ότι το να κάνει ποδήλατο στο πεζοδρόμιο είναι το πιο «άτακτο» πράγμα που έχει κάνει ποτέ. Ο πρωθυπουργός, δεινός ποδηλάτης και πρώην δήμαρχος Λονδίνου που εισήγαγε τα τα λεγόμενα Boris Bikes, έχει ζητήσει συγγνώμη επειδή «δεν υπάκουε πάντα στον νόμο» για τα δίτροχα οχήματα.

Η σχέση του με τη Τζένιφερ Άρκιουρι

Η αμερικανικής καταγωγής επιχειρηματίας είχε δηλώσει ότι διατηρούσε τετραετή σχέση με τον Μπόρις Τζόνσον, όταν ήταν δήμαρχος Λονδίνου. Δήλωσε ότι η σχέση τους ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του όταν ήταν παντρεμένος με την πρώην σύζυγό του, δικηγόρο Μαρίνα Γουίλερ - με την οποία έχει αποκτήσει δύο γιους και δύο κόρες.

Τότε λάμβανε χιλιάδες λίρες από τα χρήματα των φορολογουμένων από επιχορηγήσεις για τις επιχειρήσεις της. Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους είπε ότι ο Μπόρις δεσμεύτηκε να βοηθήσει την εταιρεία της προκειμένου να «κερδίσει την αγάπη της» όσο ήταν δήμαρχος του Λονδίνου.

Σε ένα απόσπασμα ημερολογίου της που είχε δημοσιεύσει ο Observer, κατηγορούσε τον Τζόνσον ότι υποσχέθηκε να χρησιμοποιήσει τη δική του πολιτική δύναμη για να βοηθήσει έναν επιχειρηματία τεχνολογίας των ΗΠΑ ενώ ήταν σε σχέση.

Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν την παρουσία της σε εμπορικές αποστολές που πραγματοποιούνται για την τόνωση των επιχειρήσεων της πρωτεύουσας. Ο Μπόρις Τζόνσον δεν σχολίασε ποτέ δημόσια την υπόθεση, αλλά είπε ότι ενήργησε με «ειλικρίνεια και ακεραιότητα».

Η απόλυση από τους Times λόγω ψευδορκίας

Μετά την αποφοίτησή του από την Οξφόρδη το 1987, ο Τζόνσον εργάστηκε ως ασκούμενος δημοσιογράφος στους Times και του ανατέθηκε να αποκαλύψει την ανακάλυψη του χαμένου παλατιού του βασιλιά Εδουάρδου Β' στη νότια όχθη του Τάμεση στο Λονδίνο.

Ο Τζόνσον αποφάσισε να εμβαθύνει την ιστορία με μια αναφορά στις...ερωτικές περιπτύξεις μεταξύ των μελών της βασιλικής οικογένειας και στη συνέχεια κατασκεύασε ένα σχόλιο από έναν δούκα της Οξφόρδης, τον Σερ Κόλιν Λούκας.

Ο Λούκας ήταν νονός του Τζόνσον και ειδικός στη Γαλλική Επανάσταση και όχι στη μεσαιωνική Αγγλία και δεν είπε ποτέ το περίφημο απόσπασμα. Ο νονός του Τζόνσον, εκτεθειμένος σε ακαδημαϊκή γελοιοποίηση, παραπονέθηκε και ο Μπόρις απολύθηκε.

Σε συνεντεύξεις που ακολούθησαν ο Τζόνσον περιέγραψε το περιστατικό ως το «μεγαλύτερο φάουλ» του από όλα τα λάθη που έχει κάνει ποτέ. Επέμεινε ότι μίλησε στον Λούκας, αλλά κακώς του είχε αποδώσει τις δηλώσεις που θα έκαναν το κείμενο πιο…πιπεράτο. «Μου ζητήθηκε να δώσω λεπτομέρειες για τον Εδουάρδο Β'. Σε απόγνωση, τηλεφώνησα στον Κόλιν» είπε, επαναλαμβάνοντας αρκετές φορές όλο αυτό τον καιρό ότι ήταν το μεγαλύτερο παράπτωμά του

Η γκάφα για το Χίλσμπορο

Το 2004 ο Μπόρις Τζόνσον ζήτησε συγγνώμη για το «ξεπερασμένο στερεότυπο» του για το Λίβερπουλ καθώς ετοιμαζόταν να επισκεφθεί την πόλη για να ζητήσει συγγνώμη για τα σχόλια που έγιναν στο περιοδικό του σχετικά με τον αποκεφαλισμένο όμηρο Κεν Μπίγκλεϊ.

Δέχθηκε πυρά για ένα άρθρο στο The Spectator όπου ισχυριζόταν ότι οι κάτοικοι της Λιβερπούλ ήταν «γαντζωμένοι στη θλίψη». Στην ίδια στήλη γνώμης κατηγόρησε επίσης τους μεθυσμένους οπαδούς ότι συνέβαλαν στην καταστροφή του Χίλσμπορο το 1989, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 96 ανθρώπους.

Στον ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας ανάμεσα στην Λίβερπουλ και την Νότιγχαμ Φόρεστ, στο Χίλσμπορο του Σέφιλντ, 96 οπαδοί της Λίβερπουλ έχασαν την ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Σε ανοιχτή επιστολή στη Liverpool Daily Post, ο κ. Τζόνσον επανέλαβε τη συγγνώμη του για το άρθρο.

Έγραψε: «Λυπάμαι, επίσης, για την πληγή και την απογοήτευση που τόσο προφανώς προκαλέσαμε στην περιγραφή μας για τη Λίβερπουλ. Μπορεί κάλλιστα να υπάρχουν κάτοικοι του Λίβερπουλ που εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τα εν λόγω χαρακτηριστικά, όπως υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Δεν έπρεπε να έχουμε γενικεύσει» «Οποιοσδήποτε, δημοσιογράφος ή πολιτικός, θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη στους ανθρώπους του Λίβερπουλ -όπως και εγώ- που παρεξήγησαν τι συνέβη στο Χίλσμπορο.»

Η Τουρκία και η εκστρατεία για το Brexit

Αρνήθηκε ότι συμμετείχε στην προώθηση του ισχυρισμού ότι 80 εκατομμύρια Τούρκοι θα έρθουν στη Βρετανία αν δεν αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την ΕΕ. Είχε συνυπογράψει όμως μια επιστολή που έλεγε ότι «ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε κοινά σύνορα με την Τουρκία είναι να ψηφίσουμε για έξοδο και ανάκτηση του ελέγχου».

O Μπόρις Τζόνσον με τη σύζυγό του Κάρι, στη Σύνοδο της G7 Α.Ρ

Επίσης, φέρεται να είπε: «Είμαι πολύ φιλότουρκος, αλλά αυτό που σίγουρα δεν μπορώ να φανταστώ είναι μια κατάσταση στην οποία 77 εκατομμύρια από τους συμπατριώτες μου Τούρκους και εκείνους τουρκικής καταγωγής μπορούν να έρθουν εδώ χωρίς κανένα απολύτως έλεγχο. Αυτό είναι τρελό - αυτό δεν θα λειτουργήσει.

Ο Μπόρις Τζόνσον σημειωτέον είχε πρόγονο τον Τούρκο πολιτικό -και αγγλόφιλο- Αλί Κεμάλ Μπέη που πέρασε χρόνο στη Βρετανία και παντρεύτηκε στη χώρα, πριν επιστρέψει στην Τουρκία.

Τα πάρτι στη Ντάουνιγκ Στριτ

Ο Μπόρις Τζόνσον φαίνεται να μην μπορεί να δώσει ξεκάθαρη απάντηση στους ισχυρισμούς για τις συγκεντρώσεις στη Ντάουνιγκ Στριτ κατά τη διάρκεια των εθνικών lockdown. Ένα email-βόμβα αποκάλυψε ότι ο ιδιωτικός γραμματέας του πρωθυπουργού Μάρτιν Ρέινολντς κάλεσε 100 μέλη του προσωπικού στην εκδήλωση στον κήπο της πρωθυπουργικής κατοικίας σε μια εποχή που οι κανόνες του lockdown απαγόρευσαν τις συναθροίσεις.

Η πρόσκληση ενθάρρυνε το προσωπικό να «φέρει το δικό του ποτό» και «να αξιοποιήσει στο έπακρο τον υπέροχο καιρό» στις 20 Μαΐου του 2020. Μάρτυρες είπαν ότι ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του Κάρι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση μαζί με τουλάχιστον 40 ακόμη αξιωματούχους.

Το περιστατικό διερευνάται και ο ίδιος ο πρωθυπουργός χθες δεν αρνήθηκε ότι έδωσε το παρών στο πάρτι, λέγοντας μόνο: «Όλα αυτά, όπως γνωρίζετε, αποτελούν αντικείμενο έρευνας». Ο πρώην γενικός εισαγγελέας Ντόμινικ Γκριβ τον χαρακτήρισε «κατά συρροή ψεύτη», ενώ ο αρχηγός των Τόρις της Σκωτίας Ντάγκλας Ρος είπε ότι θα ήταν «εντελώς απεχθές» αν αψηφούσε τους κανόνες, λέγοντας: «Ο πρωθυπουργός μπορεί να το διευθετήσει ακόμη και τώρα, μπορεί να πει στους ανθρώπους: ήταν στο πάρτι ή όχι;».

Η συζήτηση στο κοινοβούλιο έγινε χθες πολύ φορτισμένη με βουλευτές από διάφορα κόμματα να μιλούν για τους οικείους που θρήνησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ζητώντας σαφήνεια για το τι είχε συμβεί στη Νο 10.

Ο Τζόνσον βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση μετά από μια σειρά ισχυρισμών για ιστορίες παραβίασης κανόνων. Σε μία φωτογραφία που κυκλοφόρησε ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του κάθονται με το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του Μάρτιν Ρέινολντς στη βεράντα με ένα μπουκάλι κρασί και τυρί. Η Ντάουνινγκ Στριτ είχε επιμείνει στο παρελθόν ότι η φωτογραφία έδειχνε μια συνάντηση εργασίας.

Παραπλάνησε τη Βασίλισσα να κλείσει το Κοινοβούλιο

Ο πρωθυπουργός κατηγορήθηκε για παραπλάνηση της Βασίλισσας σχετικά με το κλείσιμο του κοινοβουλίου, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε την κίνηση ως «παράνομη» το 2019. Σε μια καταστροφική απόφαση, οι 11 δικαστές συμφώνησαν ομόφωνα ότι η παράταση των πέντε εβδομάδων ενόψει του Brexit ήταν «άκυρη και χωρίς αποτέλεσμα».

Οι δικαστές αρνήθηκαν να πουν εάν είχε πει ψέματα στη βασίλισσα - αλλά πολλοί από τους επικριτές του Τζόνσον ισχυρίζονται ότι η απόφαση αποτελεί σιωπηρή επιβεβαίωση ότι παραπλάνησε τη μονάρχη.

O Βρετανός πρωθυουργός με τη Βασίλισσα Ελισάβετ Α.Ρ

Ο Τζόνσον λέγεται ότι κάλεσε τη βασίλισσα για να ζητήσει προσωπικά συγγνώμη που την έφερε σε αμηχανία αφού το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η παράταση του κοινοβουλίου ήταν παράνομη. Πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ είπε ότι ο πρωθυπουργός «πήγε στη βασίλισσα το συντομότερο δυνατό για να πει πόσο λυπάται» μετά την απόφαση πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

Όταν αργότερα ρωτήθηκε όμως αν είχε πει ψέματα στη βασίλισσα Ελισάβετ για τους λόγους της αναστολής των εργασιών του Κοινοβουλίου, απάντησε: «Απολύτως όχι». Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, το έγκλημα της απιστίας κατά του στέμματος είναι γνωστό ως εσχάτη προδοσία.

Θεωρείται τακτικά ως το πιο σοβαρό από τα αδικήματα, η κατηγορία αντιμετωπίζεται παραδοσιακά με την αυστηρότερη δυνατή ποινή, καθώς θεωρείται ότι απειλεί το κράτος. Η συνήθης τιμωρία για τους παράβατες, μέχρι τον 19ο αιώνα… ήταν να κρεμιούνται, να σύρονται και να τεμαχίζονται.

