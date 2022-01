Μάικλ Μάντσεν: Θρήνος για τον διάσημο ηθοποιό - Nεκρός ο 26χρονος γιος του

ASSOCIATED PRESS

Ο Χάντσον Μάντσεν, γιος του ηθοποιού Μάικλ Μάντσεν, πέθανε σε ηλικία 26 ετών.

Η οικογένεια επιβεβαίωσε τον θάνατο του Χάντσον μέσω δήλωσης στη βρετανική Metro: «Είμαστε συντετριμμένοι με την απώλεια του Χάντσον. Όλοι όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν θα θυμούνται τη μνήμη και το φως του. Ζητάμε σεβασμό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», αναφέρει η δήλωση.

Ο Χάντσον ζούσε στη Χαβάη με την σύζυγό του, Κάρλι, σύμφωνα με τα social media του ζευγαριού. Μετακόμισαν στο νησί Οάχου το 2019. Ήταν το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά του Μάικλ Μάντσεν με την σύζυγό του, Νταϊάνα. Μαζί έχουν επίσης άλλους δυο γιους, τον Κάλβιν και Λουκ.

Σύμφωνα με το People, ο 26χρονος βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στο κεφάλι στο νησί Οάχου, όπου έμενε μόνιμα, με τις Aρχές να κάνουν λόγο για αυτοκτονία. Ο Μάικλ Μάντσεν είναι χρόνια συνεργάτης του σκηνοθέτη Κουέντιν Ταραντίνο, ο οποίος είναι νονός τόσο του Χάντσον όσο και του Κάλβιν, σύμφωνα με το IMDb. Ο 64χρονος ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε πολλές από τις ταινίες του Ταραντίνο, ανάμεσά τους Reservoir Dogs, Kill Bill: Vol. 1 και 2, Pulp Fiction και Once Upon A Time In Hollywood.