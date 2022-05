Τον Απρίλιο η συγκέντρωση CO2 έφτασε στο υψηλότερο καταγεγραμμένο επίπεδο στην ανθρώπινη ιστορία

Το ατμοσφαιρικό CO2 είναι μία από τις κύριες αιτίες της κλιματικής αλλαγής

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (ΝΟΑΑ) δημοσίευσε ότι τα μέσα μηνιαία επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) τον Απρίλιο 2022 έφτασαν τα 420,23 ppm στο Ατμοσφαιρικό Παρατηρητήριο στη Χαβάη, το υψηλότερο μέγιστο από τότε που ξεκίνησαν οι ακριβείς μετρήσεις πριν από 64 χρόνια.

Η συγκέντρωση του CO 2 στην ατμόσφαιρα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην καύση ορυκτών καυσίμων παγκοσμίως και πλέον η συγκέντρωσή του έχει ξεπεράσει τα επίπεδα πριν από τη Βιομηχανική Επανάσταση κατά περισσότερο από 50%.

Το 1958, όταν οι επιστήμονες άρχισαν για πρώτη φορά να συλλέγουν δεδομένα CO 2 στο ηφαίστειο Mauna Loa της Χαβάης, το τότε μέγιστο του έτους έφτανε μόλις τα 317,51 ppm.

Το μέγιστο της συγκέντρωσης του CO 2 καταγράφεται ετησίως περίπου στα μέσα της άνοιξης και φθίνει αργότερα το καλοκαίρι. Αυτό οφείλεται στην αυξημένη ανάπτυξη των φυτών την άνοιξη του Βορείου Ημισφαιρίου τα οποία απορροφούν CO 2 από την ατμόσφαιρα, μειώνοντας τα επίπεδα συγκέντρωσης τους επόμενους μήνες του έτους.

Το ατμοσφαιρικό CO 2 είναι μία από τις κύριες αιτίες της κλιματικής αλλαγής και η NOAA αναφέρει ότι το CO 2 αυξάνεται επί του παρόντος περίπου 100 φορές πιο γρήγορα από άλλες περιόδους στη γεωλογική ιστορία της Γης. Όλα αυτά παρά την προσωρινή μείωση των παγκόσμιων εκπομπών το 2020 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, όταν τα lockdowns σε όλο τον κόσμο επέβαλαν παγκόσμιο περιορισμό της καύσης ορυκτών καυσίμων.

Χρειάστηκαν πάνω από 200 χρόνια για να αυξηθεί η ποσότητα CO 2 στην ατμόσφαιρα κατά 25% και μόλις 30 χρόνια για να φτάσει το 50% πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Το CO 2 επιταχύνει την υπερθέρμανση του πλανήτη μας επειδή περισσότερο CO 2 στην ατμόσφαιρα σημαίνει λιγότερη θερμότητα που μπορεί να διαφύγει προς το διάστημα.

Πηγή: climatebook.gr

Διαβάστε επίσης:

Κλίμα: Μία πιθανότητα στις δύο να αυξηθεί η θερμοκρασία στη Γη κατά 1,5 βαθμό Κελσίου πριν το 2026

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr