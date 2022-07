ΟΗΕ: Η πείνα στον πλανήτη συνεχίζει να αυξάνεται δραματικά - Δείτε το Infographic του Νewsbomb.gr

H πείνα στον κόσμο εξακολουθεί να αυξάνεται δραματικά, προειδοποιεί ο ΟΗΕ σε έκθεσή του που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία και το σοκ που προκάλεσε στη διατροφική αλυσίδα

O στόχος να τερματιστεί η πείνα στον κόσμο το 2030 καθυστερεί, προειδοποιεί ο ΟΗΕ, σημαίνοντας νέο συναγερμό για τις ελλείψεις τροφίμων και την επισιτιστική κρίση ιδιαίτερα στις λιγότερο προνομιούχες περιοχές του πλανήτη.

Η αύξηση στις τιμές των τροφίμων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία θα φέρει «παγκόσμια αποσταθεροποίηση, πείνα και μαζική μετανάστευση σε άνευ προηγουμένου κλίμακα» είπε ο διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ, Ντέιβιντ Μπίσλι, με φόντο τη δημοσιοποίηση της έκθεσης «Επισιτιστική ασφάλεια και διατροφή στον κόσμο» (Food Security and Nutrition in the World)

Κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες να δράσουν για να αποφευχθεί η καταστροφή. Πέρυσι, ο αριθμός των υποσιτισμένων ανθρώπων παγκοσμίως αυξήθηκε για έκτη συνεχόμενη χρονιά, αγγίζοντας τα 768 εκατομμύρια. Στην υψηλή εκτίμηση των 828 εκατομμυρίων, το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού θα είχε πληγεί από την πείνα το 2021.

Η πείνα ήταν πιο διαδεδομένη στην Αφρική, όπου επηρεάζεται το 20% του πληθυσμού, την ώρα που στην Ασία αγγίζει το 9% των ανθρώπων. Η διακοπή των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επηρεάζει καταστροφικά χώρες που ήδη αντιμετώπιζαν προβλήματα, καθώς πολλές από τις φτωχότερες χώρες είναι εισαγωγείς σιτηρών.

«Ελπίζαμε πως σήμερα ο κόσμος θα είχε ξεπεράσει την κρίση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, αλλ’ αυτή συνεχίζει να είναι εδώ» κι επιδεινώνεται εξαιτίας των ένοπλων συρράξεων και άλλων ανθρωπιστικών κρίσεων, διαπίστωσε ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), Τσου Ντονγκγιού.

«Από 702 ως 828 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν από την πείνα το 2021», ή περίπου το 9,8% του παγκόσμιου πληθυσμού, συνοψίζουν σε κοινή έκθεσή τους ο FAO, το Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (IFAD), το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF), το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Κάπου 670 εκατομμύρια άνθρωποι εκτιμάται οτι θα συνεχίσουν να υποφέρουν από την πείνα περί το τέλος της δεκαετίας, αριθμός «παρόμοιος με το 2015», όταν είχε οριστεί ο στόχος αυτός από τη διεθνή κοινότητα. Αν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα «το μόνο που θα έχουν επιτύχει όλες οι προσπάθειές μας θα είναι να μετριαστεί ο αντίκτυπος των μεγάλων κρίσεων που βιώσαμε», προειδοποίησε ο πρόεδρος του IFAD, Ζιλμπέρ Ουνγκμπό.

