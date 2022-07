Μπάρακ Ομπάμπα: Δημοσίευσε την φετινή playlist με τα αγαπημένα του τραγούδια

Ο πρώην πλανητάρχης κάθε χρόνο δημοσιεύει την playlist με τα τραγούδια του καλοκαιριού, τα οποία... λιώνει!

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Μπάρακ Ομπάμα δημοσίευσε την καλοκαιρινή του playlist, με τα τραγούδια που ξεχώρισε.

«Κάθε χρόνο, ενθουσιάζομαι που μοιράζομαι την καλοκαιρινή μου playlist επειδή μαθαίνω για τόσους πολλούς νέους καλλιτέχνες από τις απαντήσεις σας – είναι ένα παράδειγμα για το πώς η μουσική μπορεί πραγματικά να μας φέρει όλους κοντά», έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα, προσθέτοντας: «Να τι ακούω αυτό το καλοκαίρι. Ποια τραγούδια θα προσθέτατε εσείς;».

Στην κορυφή όπως βλέπουμε βρίσκεται η αγαπημένη του Beyonce με το τελευταίο της single «Break My Soul». Ακολουθούν το «Vibe Out» της Tems, το «Music for a Sushi Restaurant» του Harry Styles και το «Last Last» του Burna Boy μπήκαν επίσης στη λίστα μαζί με τα «Mighty Love» των The Spinners, «Persuasive» της Doechii και το «Feelin’ Alright» του Joe Cocker.

Δείτε την ανάρτηση του Μπάρακ Ομπάμα: