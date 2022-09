Instagram: Πρόστιμο ρεκόρ 405 εκατ. ευρώ για το απόρρητο των δεδομένων των παιδιών

Οι ιρλανδικές ρυθμιστικές αρχές επέβαλαν πρόστιμο ύψους 405 εκατομμυρίων ευρώ στο Instagram για την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των παιδιών.

Η Ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων επέβαλε πρόστιμο 405 εκατομμυρίων ευρώ στο Instagram για παραβιάσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Το πρόστιμο, το οποίο είναι το δεύτερο υψηλότερο σύμφωνα με τον GDPR μετά από ποινή 746 εκατομμυρίων ευρώ κατά της Amazon είναι το τρίτο για εταιρεία που ανήκει στην Meta και το οποίο επιβλήθηκε από την ιρλανδική ρυθμιστική αρχή.

Η μακροχρόνια καταγγελία αφορούσε δεδομένα παιδιών, ιδιαίτερα τους αριθμούς τηλεφώνου και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Κάποιοι φέρεται να αναβάθμισαν σε επαγγελματικούς λογαριασμούς για να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία ανάλυσης, όπως επισκέψεις προφίλ, χωρίς να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό έκανε περισσότερα δεδομένα τους δημόσια.

H ιδιοκτήτρια του Instagram, Μeta είπε ότι σχεδιάζει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. «Εγκρίναμε την τελική μας απόφαση την περασμένη Παρασκευή και περιέχει πρόστιμο 405 εκατομμυρίων ευρώ», δήλωσε ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας (DPC).

Ένας αξιωματούχος της Meta είπε στο BBC News: «Αυτή η έρευνα επικεντρώθηκε σε παλιές ρυθμίσεις που ενημερώσαμε πριν από περισσότερο από ένα χρόνο και έκτοτε έχουμε λανσάρει πολλές νέες λειτουργίες για να βοηθήσουμε τους εφήβους να είναι ασφαλείς και οι πληροφορίες τους απόρρητες.

«Οποιοσδήποτε κάτω των 18 έχει αυτόματα ιδιωτικό λογαριασμό όταν εγγραφεί στο Instagram, έτσι ώστε μόνο τα άτομα που γνωρίζουν να μπορούν να βλέπουν τι δημοσιεύουν και οι ενήλικες να μην μπορούν να στείλουν μηνύματα σε εφήβους που δεν τους ακολουθούν. Ενώ έχουμε συνεργαστεί πλήρως με το DPC καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνάς τους, διαφωνούμε με τον τρόπο υπολογισμού αυτού του προστίμου και σκοπεύουμε να ασκήσουμε έφεση»

Η DPC ρυθμίζει μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, με ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Ποτέ δεν έχει επιβάλει τόσο μεγάλο πρόστιμο για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως πέρυσι, επέβαλε πρόστιμο στο WhatsApp ύψους 225 εκατ. ευρώ, ενώ η αρχή δεδομένων του Λουξεμβούργου επέβαλε στην Amazon πρόστιμο ρεκόρ 746 εκατ. ευρώ.

Ο επικεφαλής της πολιτικής για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο της National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), Aντι Μπάροους, δήλωσε σχετικά με το πρόστιμο του Instagram: «Αυτή ήταν μια σημαντική παραβίαση που είχε σημαντικές επιπτώσεις διασφάλισης και τη δυνατότητα να προκαλέσει πραγματική βλάβη στα παιδιά που χρησιμοποιούν το Instagram.

«Η απόφαση καταδεικνύει πώς η αποτελεσματική επιβολή μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπογραμμίζει πώς η νομοθεσία κάνει ήδη τα παιδιά ασφαλέστερα στο διαδίκτυο.

«Είναι πλέον στη διάθεση του νέου πρωθυπουργού να τηρήσει την υπόσχεση να προσφέρει στα παιδιά την ισχυρότερη δυνατή προστασία, παραδίδοντας πλήρως και χωρίς καθυστέρηση το νομοσχέδιο για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο».