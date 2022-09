Νέα βιβλία «καίνε» τη Μέγκαν: Η σουίτα στο Ουίνδσορ, το λευκό νυφικό, οι καυγάδες και η… Μπιγιόνσε

The New Royals και Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown ονομάζονται τα δύο νέα βιβλία που αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην Βρετανία και... καίνε την Μέγκαν Μαρκλ - Οι φωνές, το προσωπικό που παραιτήθηκε κλαίγοντας, το λευκό νυφικό της δούκισσας και οι βλέψεις να γίνει η Μπιγιόνσε της Βρετανίας είναι λίγα από όσα θα μπορούν να διαβάσουν οι αναγνώστες

Λίγο μετά την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ και πριν την κυκλοφορία της πρώτης αυτοβιογραφίας του πρίγκιπα Χάρι ένα βιβλίο που υπογράφει η δημοσιογράφος Κέιτι Νίκολ «καίει» τη δούκισσα του Σάσσεξ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ ήλπιζαν να μετακομίσουν σε μια «σουίτα διαμερισμάτων στο Κάστρο του Ουίνδσορ», αλλά τελικά τους παραχωρήθηκε το Frogmore Cottage.

Ο πρίγκιπας Χάρι, και η Μέγκαν Μαρκλ, φέρεται να… γλυκοκοίταζαν ένα σπίτι στην καρδιά της κατοικίας της Βασίλισσας στο Μπέρκσαϊρ, αλλά απογοητεύτηκαν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που δημοσιεύθηκαν στο βιβλίο της Κέιτι Νίκολ, The New Royals.

Σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου η συγγραφέας ισχυρίζεται ότι η αείμνηστη Βασίλισσα εξεπλάγη που η διαζευγμένη Μέγκαν επέλεξε ένα λευκό νυφικό στον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι ενώ πρόσθεσε ότι όταν η Μέγκαν μίλησε άσχημα και τιμώρησε έναν εργαζόμενο στην κουζίνα του Παλατιού που της ετοίμαζε ένα ειδικό γεύμα η βασίλισσα της απάντησε ότι «εμείς σε αυτή την οικογένεια δεν μιλάμε έτσι».

Ένα δεύτερο, βιβλίο που κυκλοφόρησε υπότον τίτλο: «Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown» από τον Βαλεντίν Λόου (o ρεπόρτερ των ανακτόρων για τους «Times» του Λονδίνου), ισχυρίζεται ότι η Μέγκαν πίστευε ότι θα ήταν η «Beyoncé του Ηνωμένου Βασιλείου» όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι, πριν διαπιστώσει ότι μισούσε τους αυστηρούς κανόνες της βασιλικής ζωής και αργότερα παραιτηθεί εντυπωσιακά από τα καθήκοντά της.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Λόου, δυο μέλη του προσωπικού του παλατιού οδηγήθηκαν σε παραίτηση λόγω του bullying στον χώρο εργασίας τους. Ένα ακόμη άτομο, που εργαζόταν επίσης ως βοηθός, είπε ότι η πρώην ηθοποιός το είχε «εξευτελίσει» σε προσωπικό επίπεδο.