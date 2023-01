Δυστυχήματα στο Χόλιγουντ - Ηθοποιοί που βρήκαν τραγικό θάνατο

Διαμαντόπουλος Χρήστος

08/01/2023 11:14

Συγκίνηση έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ ο σοβαρός τραυματισμός του ηθοποιού Τζέρεμι Ρένερ ο οποίος παρασύρθηκε από το εκχιονιστικό μηχάνημα που χειριζόταν, το οποίο τον παρέσυρε και τον τραυμάτισε σοβαρά στο στήθος.

Ευτυχώς η υγεία του πρωταγωνιστή της Marvel βελτιώνεται, όμως στο παρελθόν πολλοί πασίγνωστοι ηθοποιοί βρήκαν τραγικό θάνατο σε δυστυχήματα που συγκλόνισαν τον πλανήτη.

Από τον Πολ Γουόκερ μέχρι τον Τζέιμς Ντιν, η «μαύρη λίστα» των ηθοποιών που έχασαν την ζωή τους σε κάποιο δυστύχημα είναι μεγάλη.

Πολ Γουόκερ

«Το παιδί μου θα έμενε σπίτι, αν δεν δεχόταν το γραπτό μήνυμα που του θύμισε ότι ήταν καλεσμένος σε ένα event, φιλανθρωπικού χαρακτήρα για τα θύματα του Τυφώνα Haiyan, στις Φιλιππίνες. Το πρωί εκείνης της ημέρας καθόταν στην κουζίνα με την 15χρονη κόρη του, Meadow, σε διάλειμμα των γυρισμάτων για το Furious 7», αποκάλυψε σε νέο ντοκιμαντέρ η μητέρα του αδικοχαμένου σταρ του Fast & Furious, Πολ Γουόκερ που πέθανε αιφνίδια σε τροχαίο στις 30 Νοεμβρίου του 2013.

Οι δυο τους συμφώνησαν να αγοράσουν το απόγευμα ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και να το στολίσουν. «Είχε ξεχάσει τελείως, ότι είχε να πάει κάπου, ώσπου έλαβε ένα SMS και μας είπε πως έπρεπε να φύγει», πρόσθεσε η Σέριλ Γουόκερ για την τελευταία ημέρα στη ζωή του ηθοποιού που είναι ξανά στην επικαιρότητα μετά από την προβολή του ντοκιμαντέρ «I Am Paul Walker» που προβλήθηκε πρόσφατα.

Όταν ο Πολ Γουόκερ έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του, το Χόλιγουντ σοκαρίστηκε και ο θρήνος έγινε ένα κομμάτι από τη μυθολογία του ευπώλητου κινηματογραφικού franchise, The Fast and the Furious.

Το ντοκιμαντέρ ρίχνει μία «εμπεριστατωμένη ερευνητική ματιά στη ζωή και το θάνατο του Πολ Γουόκερ» που πρωταγωνίστησε στα The Fast and the Furious ως ένας από τους Μαχητές των Δρόμων.

Στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνονται συνεντεύξεις με τους συναδέλφους του Πολ Γουόκερ, καθώς και τους φίλους που τον γνώριζαν καλύτερα, αναφέρουν οι παραγωγοί.

Η ταινία διερευνά την καλλιτεχνική καριέρα του ηθοποιού και παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, το πάθος του για τους ωκεανούς και τη θαλάσσια ζωή, όπως και τη δράση του για να ενισχύσει τις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Αϊτής μετά τον καταστροφικό σεισμό.

Ο πρωταγωνιστής του κινηματογραφικού franchise Fast and Furious, Πολ Γουόκερ, έχασε τη ζωή του στις 30 Νοεμβρίου του 2013, όταν η Porsche Carrera GT την οποία οδηγούσε ο φίλος του Ρότζερ Ρόντας, προσέκρουσε σε κολόνα και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Ήταν μόλις 40 ετών.

Αν Χεκ

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Αν Χεκ πέθανε στις 12/8/2022 αφού αποσυνδέθηκε από την μηχανική υποστήριξη, μια εβδομάδα μετά το σοβαρό τροχαίο της στο Λος Άντζελες.

Η 53χρονη νοσηλευόταν σε κωματώδη κατάσταση με «ανοξική εγκεφαλική βλάβη» (μια κατάσταση κατά την οποία ο εγκέφαλος στερείται οξυγόνου), σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της.

Το αυτοκίνητο της ηθοποιού προσέκρουσε σε ένα διώροφο σπίτι στη συνοικία Μαρ Βίστα στο Λος Άντζελες στις 5 Αυγούστου με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές καταστροφές στο κτίριο και να εκδηλωθεί φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες.

Η 53χρονη ηθοποιός έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στη σαπουνόπερα «Another World», οπού έπαιζε τον ρόλο δύο δίδυμων αδερφών Bίκι και Μάρλεϊ μεταξύ 1987 και 1991, για τον οποίο κέρδισε και βραβείο Emmy.

Έχει συμμετάσχει σε αρκετές ταινίες («Donnie Brasco», «Wag the Dog» και «Six Days Seven Nights»), ενώ τα τελευταία χρόνια εμφανιζόταν κυρίως σε τηλεοπτικές σειρές («The Brave», «Quantico» και «Chicago PD»).

Γκασπάρ Ουλιέλ

Ο ανερχόμενος αστέρας Γκασπάρ Ουλιέλ πέθανε στις 20/1/22 μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι σε ένα ατύχημα στο σκι στις Άλπεις. Το 37χρονο μοντέλο και ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση μετά το περιστατικό στο χιονοδρομικό κέντρο La Rosière στην περιοχή της Savoie εκείνη την Τρίτη.

Ο Ουλιέλ, γνωστός για την εμφάνισή του σε διαφημίσεις αρωμάτων Chanel καθώς και σε κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς ρόλους, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι κατά τη συντριβή, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο France Bleu. Ο σταρ, που έχει έναν πεντάχρονο γιο με το μοντέλο Gaëlle Piétri, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Γκρενόμπλ μετά τη φρίκη σύγκρουση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν μπόρεσε να σωθεί και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 4 το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γάλλος ηθοποιός δεν φορούσε κράνος όταν έπεσε πάνω σε άλλο σκιέρ σε σημείο διάβασης στις πίστες.

Ο Ουλιέλ κέρδισε το Σεζάρ – το γαλλικό αντίστοιχο Όσκαρ – Α’ Ανδρικού Ρόλου το 2017 για το It’s Only the End of the World στο οποίο πρωταγωνίστησε δίπλα στη Marion Cotillard και τη Lea Seydoux. Είχε πάρει ήδη ένα Cesar το 2004 για τον πιο πολλά υποσχόμενο ηθοποιό μετά την εμφάνιση στο δράμα του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, A Very Long Engagement μαζί με την Audrey Tautou.

Νατάσα Ρίτσαρντσον

Σε ηλικία 45 ετών πέθανε το 2009 η Βρετανίδα ηθοποιός Νατάσα Ρίτσαρντσον, η οποία είχε τραυματιστεί στο κεφάλι όταν έκανε σκι στον Καναδά.



Η γνωστή ηθοποιός, έπεσε κατά τη διάρκεια μαθήματος σκι σε μια πλαγιά του Μοντ Τρεμπλάν και κατά την πτώση δεν φορούσε κράνος. Κατόρθωσε να επιστρέψει περπατώντας στο δωμάτιο της ενώ γελούσε και αστειευόταν. Ωστόσο μια ώρα αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς εκδήλωσε ζαλάδες και έντονο πονοκέφαλο.

Πολλά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Στην ανακοίνωση της οικογένειας δεν αναφέρονται τα αίτια του θανάτου.

Η Νατάσα Ρίτσαρντσον γεννήθηκε τον Μάιο του 1963 στο Λονδίνο και ακολούθησε τα βήματα της μητέρας της, Βανέσα Ρεντγκρέιβ κυρίως στο θέατρο και τον κινηματογράφο τόσο στην Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τιμήθηκε με το θεατρικό βραβείο Τόνι για τον ρόλο της Σάλι Μπόουλς στο Καμπαρέ.

Άντον Γιέλτσιν

Ο Άντον Γιέλτσιν, ένας 27χρονος ηθοποιός γνωστός για τον ρόλο του ως Τσέχοφ σε δύο ταινίες Star Trek, σκοτώθηκε το 2016 όταν το αυτοκίνητό του κύλησε και τον ακινητοποίησε σε έναν τοίχο του σπιτιού του, είπε η αστυνομία.

Ο νεαρός ηθοποιός ήταν γνωστός για το ρόλο του Τσέχοφ στη σειρά ταινιών Star Trek που βγήκαν στους κινηματογράφους το 2009 (Star Trek), το 2013 (Star Trek into Darkness) και η τελευταία, Star Trek Beyond, που αναμένεται στις αίθουσες στις 22 Ιουλίου. Είχε επίσης εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες και στην τηλεοπτική σειρά Huff.

Ο Γιέλτσιν γεννήθηκε στη Ρωσία από γονείς επαγγελματίες πατινάζ πάγου οι οποίοι μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν αυτός ήταν μωρό.

Νωρίς στην καριέρα του όταν ήταν ακόμα έφηβος, τράβηξε το βλέμμα πολλών όταν εμφανίστηκε με τον Άντονι Χόπκινς στην ταινία Hearts in Atlantis (2001) και τον Ρόμπιν Γουίλιαμς στο House of D (2004). Είχε επίσης παίξει το ρόλο του Τζέικομπ Κλάρκ στη τηλεοπτική σειρά του Στίβεν Σπίλμπεργκ, Taken και είχε εμφανιστεί στις ταινίες Terminator, Salvation, Charlie Bartlett, Fright Night, Like Crazy, και Only Lovers Left Alive μεταξύ του 2007 και του 2013.

Τζέιμς Ντιν

Το άστρο του έμελλε να δύσει όσο ξαφνικά ανέτειλε μια αποφράδα μέρα του 1955.

Παρά το γεγονός ότι ο 24χρονος ασχολούνταν αποκλειστικά πια με την ηθοποιία, δεν είχε ξεχάσει ποτέ το άλλο του πάθος, τους αγώνες ταχύτητες. Όσο το «Ανατολικά της Εδέμ» παιζόταν στους κινηματογράφους των ΗΠΑ, εκείνος έτρεχε σαν τρελός στα ράλι του Παλμ Σπρινγκς και της Σάντα Μπάρμπαρα.

Είχε αγοράσει εξάλλου μόλις την ολοκαίνουρια Porsche 550 Spyder του, που αποκαλούσε χαϊδευτικά «Little Bastard», την οποία σκόπευε να κατεβάσει αμέσως στο ράλι της καλιφορνέζικης Σαλίνας, καμιά 150αριά χιλιόμετρα νότια του Σαν Φρανσίσκο. Όταν το αποφάσισε, είχε ήδη κανονίσει να μεταφερθεί το αμάξι στην πίστα με τρέιλερ, τελευταία στιγμή είπε όμως να την οδηγήσει μόνος ως εκεί για να δει τι μπορεί να κάνει.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 1955, ο νεαρός αστέρας του Χόλιγουντ ξεκίνησε με τον «Little Bastard» για την πόλη Σαλίνας, έχοντας για συνοδηγό τον μηχανικό του Rolf Wütherich, ο οποίος επέμενε σαν τρελός να οδηγήσει την Porsche ο Ντιν, μιας και ήταν νέο και αδοκίμαστο ακόμα το αυτοκίνητο.

Το πρόγραμμά τους πήγε κάπως έτσι: το δίδυμο σταμάτησε για να φάει μια κλήση για υπερβολική ταχύτητα στις 3:30 το μεσημέρι, έκανε μια στάση για φαΐ γύρω στις 4:45 μ.μ. και το απόγευμα 5:45 μ.μ., τους βρήκε ξανά στον δρόμο. Τότε ήταν που είδε ο Ντιν ένα Ford Torus να έρχεται καταπάνω τους, θέλοντας να στρίψει αριστερά στο σταυροδρόμι. Αφού καθησύχασε και τον Wütherich πως «αυτός ο τύπος πρέπει να σταματήσει, θα μας δει», το βαρύ σεντάν συγκρούστηκε με το σπορ αμάξι του ηθοποιού.

Ο Γερμανός μηχανικός της Porsche εκτοξεύτηκε από τη θέση του και βγήκε από το δυστύχημα με μπόλικα κόκαλα σπασμένα. Ο οδηγός του Ford, ο 23χρονος φοιτητής Donald Turnupseed, τη γλίτωσε με σπασμένη μύτη. Όσο για την Porsche, εκτοξεύτηκε στον αέρα και έπεσε στο έδαφος αναποδογυρισμένη, με τον Ντιν πάντα μέσα.

Οι αυτόπτες μάρτυρες που έτρεξαν να τον απεγκλωβίσουν από την άμορφη σιδερένια μάζα δήλωσαν κατόπιν αποτροπιασμένοι από το θέαμα που αντίκρισαν στο εσωτερικό της Porsche. Ο «Επαναστάτης χωρίς αιτία» μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, άφησε ωστόσο την τελευταία του πνοή στο ασθενοφόρο από τα εκτεταμένα εσωτερικά τραύματα που έφερε.

Τι είχε γίνει όμως; Οι αυτόπτες ανέφεραν πως η Porsche δεν έτρεχε (παρά την πρόσφατη κλήση για ταχύτητα του Ντιν) και ο πολυτεχνίτης Turnupseed αθωώθηκε στη δίκη. Πώς συνέβη τότε το δυστύχημα που κατέληξε σε ένα τόσο ολοσχερώς κατεστραμμένο αμάξι που οι αστυνομικοί περιέγραψαν στην έκθεσή τους πως «έμοιαζε σαν να είχε εκραγεί»;





