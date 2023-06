Τραγικό θάνατο βρήκε 29χρονη ηθοποιός του Disney+ - Έπεσε από σκάλες

Στην τηλεόραση εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2021

Μια Νοτιοκορεάτισσα ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στο Disney+ K-drama Snowdrop βρήκε τραγικό θάνατο μετά πτώση σε σκάλες.

Η Park Soo Ryun, 29 ετών, έπεσε από τις σκάλες επιστρέφοντας στο σπίτι στη Νότια Κορέα το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η άτυχη κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά διαπιστώθηκε ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρή παρά τις προσπάθειες των γιατρών αν την επαναφέρουν στη ζωή.

Σύμφωνα με την Daily Mail η οικογένειά της αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά της και είπε ότι θα «παρηγορηθεί» από το γεγονός ότι η καρδιά της χτυπάει σε κάποιον που τη χρειαζόταν.

Η Park έκανε το ντεμπούτο της το 2018 με το μιούζικαλ Il Tenore, στο οποίο συμμετείχαν επίσης ηθοποιοί όπως ο Lee Sang-yi και ο Jeon Mi-do. Συμμετείχε επίσης σε μιούζικαλ και θεατρικά έργα όπως The Cellar, Othello και The Day Were Were in Love.

Στην τηλεόραση εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2021, ως φοιτήτρια πανεπιστημίου στη σειρά Snowdrop, στην οποία πρωταγωνιστούσαν ο τραγουδιστής των Blackpink Jisoo και ο ηθοποιός Jung Hae-in.

