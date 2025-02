Πέθανε η Kim Sae-ron: Βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της η Νοτιοκορεάτισσα ηθοποιός

Νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Σεούλ βρέθηκε η ηθοποιός από τη Νότια Κορέα, Kim Sae-ron, την Κυριακή (16.02.2025) με τα αίτια θανάτου της να διερευνώνται.

Συγκεκριμένα, η 24χρονη ηθοποιός εντοπίστηκε νεκρή από φίλο της που την επισκέφθηκε στο σπίτι της. Οι αστυνομικές αρχές δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα αίτια θανάτου της ηθοποιού δεν είναι ακόμη σαφή ενώ αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι Αρχές τα ερευνούν, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ποια ήταν η Kim Sae-ron

Γεννημένη στη Σεούλ το 2000, η Kim Sae-ron ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός από παιδί και θεωρούνταν μία από τις ανερχόμενες ταλαντούχες ηθοποιούς της Νότιας Κορέας.

Το όνομά της έγινε γνωστό μέσα από τη δραματική ταινία του 2009 «A Brand New Life» η οποία της έδωσε την ευκαιρία να εμφανιστεί στο Φεστιβάλ των Καννών. Το 2010, πρωταγωνίστησε στο «The Man from Nowhere», τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της χρονιάς στη Νότια Κορέα, ενώ το 2012 συμμετείχε στο θρίλερ «The Neighbour» ρόλος που της χάρισε σημαντικές διακρίσεις.

Μεταξύ των αξιοσημείωτων εμφανίσεών της ήταν η ταινία «A Girl at My Door» (2014) και η δημοφιλής τηλεοπτική σειρά «Mirror of the Witch» (2016).

Το 2022, η ηθοποιός αποσύρθηκε από τη δημοσιότητα, ύστερα από τροχαίο ατύχημα λόγω οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Για το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Νότια Κορέα, της επιβλήθηκε πρόστιμο 20 εκατομμυρίων γουόν (περίπου 11.000 λίρες) τον Απρίλιο του 2023. Ο τελευταίος της ρόλος ήταν στη σειρά του Netflix «Bloodhounds» (2023). Η τελευταία ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Instagram, συγκέντρωσε περισσότερα από 205.000 likes. Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα στον λογαριασμό.