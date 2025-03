Τραμπ: Το πορτρέτο που κρέμασε στο γραφείο του στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον με μια προτεινόμενη συμφωνία τον περασμένο μήνα: Θα σας δώσω ένα από τα πορτρέτα του Τόμας Τζέφερσον στον Λευκό Οίκο, αν μου δώσετε τον πίνακα του Τζέιμς Πολκ που κρέμεται στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.Ο Πολκ είναι γνωστός για τις επιτυχίες του στην εξωτερική πολιτική της χώρας

Ο Τζόνσον συμφώνησε και ένας πίνακας του 11ου προέδρου, ο οποίος ήταν επικεφαλής την εποχή της μεγαλύτερης εδαφικής επέκτασης στην ιστορία των ΗΠΑ, μεταφέρθηκε στην Ουάσιγκτον και τώρα βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο. Το πορτρέτο του φιλοτεχνήθηκε το 1911 από τη Ρεμπέκα Πολκ, μια μακρινή συγγενή του, με βάση εικόνες κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Ο Τραμπ έχει πει πολλές φορές στους συνεργάτες του οτι θαυμάζει τον Πολκ, έναν πρωταθλητή του «φανερού πεπρωμένου» που μέσω της προσάρτησης και του πολέμου απέκτησε την Επικράτεια του Όρεγκον, το Τέξας, την Καλιφόρνια και μεγάλο μέρος των νοτιοδυτικών ΗΠΑ. «Πήρε πολλή γη», είπε ο Τραμπ στους θαμώνες του Λευκού Οίκου αμέσως μετά την ανάρτηση του πίνακα -που απεικονίζει έναν Πολκ με σταθερό βλέμμα σε σκούρο κόκκινο φόντο- στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της δεύτερης θητείας του Τραμπ ήταν η δίψα του για επέκταση της αμερικανικής επικράτειας. Από την ανάληψη των καθηκόντων του, έχει πει ότι ο Καναδάς διώχνει τους Αμερικανούς στο εμπόριο και ότι πρέπει να γίνει η 51η πολιτεία. ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να ανακτήσουν τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά για να αποκρούσουν την κινεζική επιρροή· και ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα πρέπει να τερματιστεί με την κατάληψη του εδάφους από τις ΗΠΑ και την ανοικοδόμησή της. Ο Τραμπ μίλησε επίσης για την απόκτηση της Γροιλανδίας από τη Δανία.

Οι πραγματικοί κάτοικοι όλων αυτών των τόπων έχουν απορρίψει φωναχτά τους ισχυρισμούς του Τραμπ, αλλά εκείνος επιμένει να τους κάνει, παρά το γεγονός οτι απειλούν να εκτροχιάσουν άλλες αμερικανικές προτεραιότητες για το εμπόριο και την ασφάλεια. Η επέκταση του εδάφους των ΗΠΑ είναι μέρος του οράματος μιας νέας «Χρυσής Εποχής» που υποσχέθηκε ο Τραμπ για τη δεύτερη θητεία του, η οποία, όπως λέει, θα αποκαταστήσει την αμερικανική κυριαρχία στο εξωτερικό και θα εγκαινιάσει μια νέα περίοδο ευημερίας στο εσωτερικό.

Ο προκάτοχος που εμπνέει τώρα τον Τραμπ υπηρέτησε μόνο μία θητεία και πέθανε λίγο μετά την αποχώρησή του από την εξουσία το 1849. Όμως μέσα σε τέσσερα χρόνια ο Πολκ σχεδόν διπλασίασε την επικράτεια των ΗΠΑ. Στα βόρεια σύνορα, οι υποστηρικτές του συσπειρώθηκαν γύρω από το επεκτατικό σύνθημα «54°40 ή Μάχη», απαιτώντας να λάβουν οι Η.Π.Α το σύνορο της ρωσικής Αλάσκας, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ότι θα πολεμήσει με τη Βρετανία. Αντίθετα, το 1846 ο Πολκ διαπραγματεύτηκε μια συνθήκη που καθιέρωσε τα βόρεια σύνορα των ΗΠΑ στον 49ο παράλληλο.

Στα νοτιοδυτικά, ο Πολκ προσάρτησε το Τέξας και πολέμησε τον Μεξικανοαμερικανικό Πόλεμο, ο οποίος τελείωσε με το Μεξικό να παραχωρεί περισσότερα από 500.000 τετραγωνικά μίλια στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων ολόκληρης της Καλιφόρνια, της Αριζόνα, του Νέου Μεξικού, της Νεβάδα, της Γιούτα και τμημάτων του Κολοράντο και του Ουαϊόμινγκ, με αντάλλαγμα 15 εκατομμύρια δολάρια.

Ήταν «μία από τις μεγαλύτερες αρπαγές γης στην παγκόσμια ιστορία», είπε ο ιστορικός Χάμπτον Σάιντς, ο οποίος έγραψε για τον Πολκ στο βιβλίο του «Blood and Thunder: An Epic of the American West». «Τα ήθελε όλα και τα πήρε όλα σε μια θητεία, κάτι που ήταν κάτι εξαιρετικό αν το σκεφτείς».

Όσον αφορά στην προσωπικότητα, ο Πολκ και ο Τραμπ έχουν λίγα κοινά, είπε ο Σάιντς. Παρά την επιθετική του εξωτερική πολιτική, ο Πολκ «δεν ήταν τόσο θορυβώδης, νταής. Ήταν ένα είδος σκοτεινού τύπου». Ο Πολκ ήταν επίσης γνωστός «για το ότι ήταν αρκετά ειλικρινής… Δεν ήταν αυτός ο ακανόνιστος, αντισυμβατικός πολιτικός που έκανε διαρκώς ανατροπές. Ήταν σχεδόν προβλέψιμος στις ενέργειές του».

Ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του επικαλούμενος παρόμοια ρητορική, μετονομάζοντας τον Κόλπο του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής» και υποσχόμενος οτι θα «κυνηγήσει το προφανές πεπρωμένο της χώρας στα αστέρια». Στην ομιλία του στο Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα, θυμήθηκε προηγούμενες γενιές Αμερικανών που «σκάλισαν τη μοίρα τους στο βράχο και το έδαφος ενός επικίνδυνων συνόρων».

Ορισμένοι από τους συμμάχους του Τραμπ στο Κογκρέσο έχουν επίσης συσπειρωθεί με ανυπομονησία πίσω από αυτές τις προτάσεις, εισάγοντας νομοθεσία με ονόματα όπως «Make Greenland Great Again Act», που στοχεύει να εξουσιοδοτήσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να εξαγοράσει τη Γροιλανδία και το «Red, White, and Blueland Act», που επιδιώκει να μετονομάσει τη Γροιλανδία και να διευκολύνει την απόκτησή της.

Άλλοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν χλευάσει ιδιωτικά τις επεκτατικές φιλοδοξίες του Τραμπ. Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, για παράδειγμα, του είπε ότι αν ο Καναδάς ήταν πολιτεία, πιθανότατα θα εξέλεγε Δημοκρατικούς γερουσιαστές. Αλλά ο Τραμπ μιλάει σοβαρά για την επέκταση της χώρας κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο. Το βλέπει ως μέρος της κληρονομιάς του, λένε άτομα που του έχουν μιλήσει, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν φοβάται να προτείνει νέες, τολμηρές ιδέες στην προσπάθειά του να βάλει την Αμερική πρώτη και όλα όσα λέει είναι αλήθεια—η Γροιλανδία βρίσκεται σε εξαιρετική στρατηγική τοποθεσία στην Αρκτική. Η Διώρυγα του Παναμά δεν πρέπει πλέον να διοικείται από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα. και ο Καναδάς έχει ξεριζώσει τους Αμερικανούς αγρότες και εργάτες εδώ και δεκαετίες. Πού είναι το ψέμα;» είπε η Kαρολάιν Λίβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει τη Δανία με δασμούς εάν δεν συμφωνήσει να πουλήσει τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ, ωθώντας τη χώρα να αναζητήσει λομπίστες της Ουάσιγκτον, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η Δανία πρότεινε αθόρυβα να επιτραπούν περισσότερες δυνάμεις των ΗΠΑ στο νησί και να παραχωρηθούν ευνοϊκές συμβάσεις εξόρυξης σε αμερικανικές εταιρείες.

Αυτή η αποφασιστικότητα καθιστά φυσικό για τον Τραμπ να θαυμάζει τον Πολκ, δήλωσε ο ιστορικός Τζον Πινέιρο, διευθυντής έρευνας στο συντηρητικό Ινστιτούτο Acton. «Ο Πολκ είχε ένα όραμα για ένα έθνος με εμπόριο με την Ευρώπη στη μια ακτή και την Ασία στην άλλη», είπε ο Πινέιρο. «Αν [Ο Τραμπ] και ο Πολκ έχουν κάτι κοινό… είναι οτι κοιτάζουν τους γείτονες».