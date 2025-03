Πέθανε ο Bruce Glover - Ο «κακός» του James Bond

Ο Crispin Glover, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο πατέρας του, ο ηθοποιός Bruce Glover, πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Ο Crispin μοιράστηκε στα social media παλιές φωτογραφίες του πατέρα του, τον οποίο έχασε στις 12 Μαρτίου.

Ο Bruce Glover ήταν γνωστός για τον ρόλο του δολοφόνου κ. Γουίντ, ενός από τους κακούς της ταινίας του Τζέιμς Μποντ του 1971 «Τα διαμάντια είναι για πάντα», με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι ως πράκτορα 007.

Τρία χρόνια αργότερα, ο Bruce εμφανίστηκε ως βοηθός του χαρακτήρα του Τζακ Νίκολσον στη σημαντική ταινία του Ρομάν Πολάνσκι Chinatown.

Ο Bruce Glover γεννήθηκε στο Σικάγο το 1932 και μεγάλωσε εκεί ως «παιδί της εργατικης τάξης», είπε στον ιστότοπο The Original Van Gogh's Ear Anthology. Εργάστηκε από την ηλικία των έξι ως ντελίβερι μπακάλικου, εξελίχθηκε σε αστέρι του ποδοσφαίρου του σχολείου, αλλά και ακονίζοντας τα καλλιτεχνικά του ένστικτα πουλώντας πίνακες ζωγραφικής ως παιδί.

Αφού υπηρέτησε στον πόλεμο της Κορέας, βρήκε την πρώτη του δουλειά στη σκηνή, ντυμένος γορίλας. Έφυγε για τη Νέα Υόρκη και ξεκίνησε μια καριέρα στο Μπρόντγουεϊ στις αρχές της δεκαετίας του 1960, συμπεριλαμβανομένου του έργου του Τενεσί Ουίλιαμς The Night Of The Iguana με την Bette Davis, καθώς και στο δράμα του Bertolt Brecht Mother Courage And Her Children με την Anne Bancroft.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1960 και του 1970, εργάστηκε επίσης εκτενώς στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε μερικές από τις κορυφαίες εκπομπές της εποχής.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

