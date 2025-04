Η Κίνα έβγαλε άλλο έναν...λαγό από το καπέλο της, στον εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτή τη φορά, είναι εντυπωσιακή η προσφορά επτά μετάλλων σπάνιων γαιών από τα οποία εξαρτάται σχεδόν ολόκληρος ο κόσμος. Αυτό πλήττει ταυτόχρονα την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, την αμερικανική αεροπορική βιομηχανία, ακόμη και την αμυντική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η Κίνα δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τις θέσεις της, διακυβεύονται πάρα πολλά.

Το Πεκίνο επιβάλλει ελέγχους εξαγωγών σε επτά μέταλλα σπάνιων γαιών ως απάντηση στους δασμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το Bloomberg . Οι εξαγωγείς περιμένουν τώρα άδειες εξαγωγής ή άδειες από το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, αναφέρουν οι New York Times (NYT).

Η Κίνα αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το ίδιο εργαλείο πίεσης που χρησιμοποιούν συχνά οι ίδιες οι ΗΠΑ.

«Οι άδειες είναι ένα εργαλείο πίεσης: το Πεκίνο ελέγχει το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης μετάλλων σπάνιων γαιών, δημιουργεί έλλειψη αυτών στο εξωτερικό και έτσι αναγκάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν παραχωρήσεις. Η Ουάσινγκτον χρησιμοποίησε παρόμοια μέθοδο στους περιορισμούς των εξαγωγών στις τεχνολογίες», συμφωνεί ο Pavel Sevostyanov, αναπληρωτής καθηγητής στο Department of Political Analysis-Paplekcio University of the Soological Analysis and Solutions.

Το κινεζικό μονοπώλιο

Η Κίνα είναι ουσιαστικά μονοπώλιο στην αγορά σπάνιων γαιών μετάλλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μείνει πολύ πίσω από την Κίνα. «Πίσω στη δεκαετία του 1990, η Κίνα κατέλαβε την αγορά μέσω του ντάμπινγκ και της κρατικής υποστήριξης, ενώ οι ΗΠΑ περιόρισαν την παραγωγή λόγω των περιβαλλοντικών προτύπων και του κόστους», λέει ο Sevostyanov.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, 45 χιλιάδες τόνοι μετάλλων σπάνιων γαιών εξορύχθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι, που είναι μόνο το 11,5% της παγκόσμιας αγοράς. Ενώ η Κίνα αντιπροσωπεύει το 70% της παγκόσμιας παραγωγής, δηλαδή 270 χιλιάδες τόνους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Rosnedra, η Κίνα ελέγχει από 60 έως 85% της παγκόσμιας αγοράς για στοιχεία σπάνιων γαιών, ανάλογα με το ίδιο το μέταλλο.

Τα επτά μέταλλα

Η Κίνα απέκτησε ένα μοναδικό προϊόν που χρειάζεται σήμερα για την παραγωγή σχεδόν κάθε είδους υψηλής τεχνολογίας, είτε πρόκειται για smartphone, είτε για ηλεκτρικό αυτοκίνητο είτε για μαγνήτες.

Μιλάμε τώρα για επτά μέταλλα σπάνιων γαιών που επεξεργάζονται πλήρως στην Κίνα και των οποίων οι προμήθειες στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ελέγχονται. Αυτά είναι το σαμάριο, το δυσπρόσιο, το λουτέτιο, το γαδολίνιο, το σκάνδιο, το τέρβιο και το ύττριο.

Το σάμαριο χρησιμοποιείται για την κατασκευή μόνιμων μαγνητών, πιο συχνά για υποβρύχιες αντλίες λαδιού, επειδή έχουν υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας. Το ύττριο και το τέρβιο χρησιμοποιούνται ως στοιχεία κράματος για χάλυβα, τόσο σε ανθρακούχο χάλυβα όσο και σε τιτάνιο. Το ύττριο χρησιμοποιείται επίσης για επικάλυψη με σκόνη αμυντικού εξοπλισμού.

Τέλος η χρήση του δυσπρόσιου είναι μαγνήτης για ηλεκτρικά οχήματα και στρατιωτικό εξοπλισμό. Το δε σκάνδιο είναι για δίκτυα 5G και το γαδολίνιο για αποθήκευση δεδομένων.

Οι συνέπειες για την αγορά των ΗΠΑ θα είναι σοβαρές.

Η Κίνα σταματά να αγοράζει υγροποιημένο αέριο από τις ΗΠΑ

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Κίνα σταμάτησε εντελώς την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που οφείλεται στους αυξημένους δασμούς εν μέσω του εμπορικού πολέμου μεταξύ των χωρών, σημειώνουν οι Financial Times.

Οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) των ΗΠΑ στην Κίνα σταμάτησαν τελείως πριν από δέκα εβδομάδες, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας, αναφέρουν οι Financial Times . Το τελευταίο δεξαμενόπλοιο που μετέφερε LNG από το Τέξας έφτασε στην επαρχία Φουτζιάν της Κίνας στις 6 Φεβρουαρίου, κι ύστερα οι παραδόσεις σταμάτησαν.

Ένα άλλο δεξαμενόπλοιο εκτράπηκε στο Μπαγκλαντές επειδή δεν έφτασε προτού η Κίνα επιβάλει δασμό 15% στο αμερικανικό LNG στις 10 Φεβρουαρίου. Ο δασμός στη συνέχεια αυξήθηκε στο 49%, καθιστώντας το αμερικανικό αέριο αντιοικονομικό για τους Κινέζους αγοραστές.

Οι ειδικοί λένε ότι η ανάπτυξη θα μπορούσε να ενισχύσει τους ενεργειακούς δεσμούς της Κίνας με τη Ρωσία και να επηρεάσει τα σχέδια επέκτασης των τερματικών σταθμών LNG στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό.

Όπως σημείωσε η Άννι Σοφί Κορμπό, του Κέντρου Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, οι Κινέζοι εισαγωγείς LNG είναι απίθανο να υπογράψουν νέες συμβάσεις με τις ΗΠΑ. Η Κίνα αυξάνει ήδη ενεργά τις αγορές της ρωσικού LNG και οι κινεζικές εταιρείες έχουν υπογράψει 13 μακροπρόθεσμες συμβάσεις για την αγορά LNG από τις ΗΠΑ, ορισμένες από τις οποίες ισχύουν μέχρι το 2049.

Η αναλύτρια της Kpler, Τζιλιάν Μποκαρά, δεν αναμένει ότι το εμπόριο μεταξύ των χωρών θα ξαναρχίσει σύντομα, καθώς η τρέχουσα οικονομική κατάσταση επιτρέπει στην Κίνα να αντέξει χωρίς αυτές τις προμήθειες για αρκετό καιρό. Με τους δασμούς να αυξάνονται σε επίπεδα κοντά στο εμπάργκο, οι εμπορικές ροές θα ανακατανεμηθούν, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, οι ασιατικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας και της Ινδονησίας, εντείνουν τις αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες με την ελπίδα ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα χαλαρώσει τους δασμούς.

Οι μομφές της Κίνας

Στο μεταξύ η κυβέρνηση της Κίνας κατήγγειλε σήμερα χώρες που ασκούν πολιτική «κατευνασμού» έναντι των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο και τους αμερικανικούς επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς, τονίζοντας ότι «εναντιώνεται σθεναρά» σε κάθε συμφωνία που βλάπτει τα συμφέροντά της.

«Ο κατευνασμός δεν θα φέρει ειρήνη και ο συμβιβασμός δεν θα γίνει σεβαστός», προειδοποίησε με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου, προσθέτοντας πως το Πεκίνο «εναντιώνεται σθεναρά σε κάθε συμφωνία οποιουδήποτε μέρους σε βάρος συμφερόντων της Κίνας».

«Αν υπάρξει τέτοια κατάσταση, η Κίνα δεν θα την αποδεχτεί ποτέ και θα λάβει αποφασιστικά ανταποδοτικά αντίμετρα», συμπλήρωσε.

«Η επιδίωξη ίδιων εγωιστικών πρόσκαιρων συμφερόντων σε βάρος συμφερόντων άλλων (...) σε τελευταία ανάλυση θα αποτύχει για τις (εκάστοτε) δυο πλευρές και θα ζημιώσει άλλες», προειδοποίησε ακόμη το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου στην ανακοίνωσή του.

Η Κίνα βάζει εμπόδια στο σχέδιο εξαγωγής φυσικού αερίου της Gazprom στην Κεντρική Ασία

Πάντως οι ενεργειακές κινήσεις της Κίνας δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις ΗΠΑ. Το Πεκίνο σταμάτησε απότομα μια ρωσική πρόταση για την εξαγωγή πρόσθετων ποσοτήτων φυσικού αερίου προς ανατολάς μέσω Καζακστάν, βαθαίνοντας τα οικονομικά προβλήματα του πάλαι ποτέ ρωσικού ενεργειακού κολοσσού, της Gazprom.

Η ρωσική κρατικά ελεγχόμενη οντότητα, που κάποτε αποτελούσε κρίσιμο εργαλείο εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, αναγκάστηκε πρόσφατα να εγκαταλείψει σχέδια στην Κεντρική Ασία και τη Λατινική Αμερική λόγω έλλειψης δημοσιονομικής ισχύος.

Η Gazprom κοιτάζει επειγόντως ανατολικά για να προσθέσει όγκο εξαγωγών μετά τη δραματική απώλεια μεριδίου αγοράς στην Ευρώπη. Μια ιδέα που προωθήθηκε από εκπροσώπους της Gazprom ήταν η εξαγωγή επιπλέον 35 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) φυσικού αερίου στην Κίνα μέσω του υφιστάμενου δικτύου αγωγών του Καζακστάν.

Στις 15 Απριλίου, ο απεσταλμένος της Κίνας στη Ρωσία, Zhang Hanhui, τίναξε στον αέρα τα σχέδια της Gazprom. «Η προμήθεια πρόσθετου φυσικού αερίου από τη Ρωσική Ομοσπονδία μέσω του Καζακστάν δεν είναι δυνατή, διότι υπάρχει ένας αγωγός φυσικού αερίου και είναι υπερφορτωμένος. Εάν μεταφέρουμε περισσότερο ρωσικό αέριο κατά μήκος αυτής της διαδρομής, θα πρέπει να κατασκευάσουμε έναν νέο αγωγό. Αυτό είναι αρκετά ακριβό. Η ρωσική πλευρά μελετά αυτή την επιλογή, αλλά δεν είναι ρεαλιστική. Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται να λειτουργήσει», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax ότι ο Κινέζος αξιωματούχος δήλωσε στους Ρώσους δημοσιογράφους.

Επέμεινε δε ότι για να διευκολυνθούν οι πρόσθετες κινεζικές εισαγωγές φυσικού αερίου, η ήδη προγραμματισμένη διαδρομή Power of Siberia 2 (PS-2) μέσω της Μογγολίας θα ήταν μια καλύτερη επιλογή. Η κατασκευή του PS-2, που έχει προβλεπόμενη χωρητικότητα 50 δισ. κυβικών μέτρων, είχε αρχικά προγραμματιστεί να ξεκινήσει πέρυσι, αλλά το έργο αντιμετώπισε καθυστερήσεις λόγω άλυτων ζητημάτων χρηματοδότησης και πολιτικών παραγόντων.

Οι Moscow Times αναφέρουν ότι επίκειται μεγάλη αναδιάρθρωση της Gazprom, η οποία περιλαμβάνει την πώληση περιουσιακών στοιχείων και απολύσεις έως και 40% του προσωπικού στην έδρα της εταιρείας.

Ο JD Vance φτάνει στην Ινδία

Για 4ήμερη επίσκεψη στην Ινδία που περιλαμβάνει προσωπικές υποχρεώσεις και συνομιλίες για το εμπόριο έφτασε ο Τζ. Βανς σήμερα.

Ο Βανς θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Narendra Modi κατά την πρώτη ημέρα της σε μεγάλο βαθμό προσωπικής επίσκεψής του. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να διεξαγάγουν συζητήσεις σχετικά με τους διμερείς δεσμούς που περιγράφηκαν τον Φεβρουάριο, όταν ο Μόντι συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας και οι δύο χώρες διεξάγουν τώρα διαπραγματεύσεις με στόχο να σφραγίσουν μια διμερή εμπορική συμφωνία φέτος.

Έχουν θέσει φιλόδοξο στόχο να υπερδιπλασιάσουν το διμερές τους εμπόριο σε 500 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030. Εάν επιτευχθεί, η εμπορική συμφωνία θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και ενδεχομένως να ενισχύσει και τις διπλωματικές σχέσεις.

Η πρώτη επίσκεψη του Βανς στο Νέο Δελχί πραγματοποιείται με φόντο το πρόγραμμα δασμών του Τραμπ που έχει πλέον ανασταλεί κατά των περισσότερων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας. Συμπίπτει επίσης με έναν ταχέως εντεινόμενο εμπορικό πόλεμο μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Πεκίνου, το οποίο είναι ο κύριος αντίπαλος του Νέου Δελχί στην περιοχή.

