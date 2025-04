Πάπας Φραγκίσκος: Το Βατικανό έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του στο φέρετρο

Φωτογραφία του Πάπα Φραγκίσκου μπροστά από τον πατέρα Φρανσίσκο Χαβιέρ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας προς τιμήν του στον Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό της Πόλης του Μεξικού, Δευτέρα 21 Απριλίου 2025

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.