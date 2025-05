Ισπανία: Σε απομόνωση πάνω από 160.000 άνθρωποι στην Καταλονία λόγω τοξικού νέφους

? Incendi Vilanova i la Geltrú



? Municipis confinats:

Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Roquetes (Sant Pere de Ribes), Cunit i Calafell



? No surtis de casa ni del lloc de feina

? Rebràs una alerta al mòbil quan acabi el confinament

? No et desplacis a la zona#PLASEQCAT pic.twitter.com/l93kybJDXK