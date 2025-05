Διώξτε τη δυσάρεστη μυρωδιά του ιδρώτα από τα ρούχα σας - 10 χρήσιμοι τρόποι

Ο ιδρώτας στα ρούχα, ειδικά το καλοκαίρι, αφήνει μία δυσάρεστη οσμή, ενοχλητική εκτός από εμάς και για τους γύρω μας.

Η εφίδρωση είναι μια απολύτως φυσιολογική και ακόμη και απαραίτητη διαδικασία. Απαιτείται η απομάκρυνση των τοξινών και της υπερβολικής υγρασίας από το σώμα. Ταυτόχρονα, ο ίδιος ο ιδρώτας δεν έχει οσμή. Αλλά είναι ένα οργανικό υγρό που περιέχει μεγάλη ποσότητα θρεπτικών ουσιών για μικροοργανισμούς.

Τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται ενεργά σε μια επιφάνεια που υγραίνεται με ιδρώτα. Κατά συνέπεια προκαλούν και τη δυσάρεστη οσμή. Αυτοί οι μικροοργανισμοί όχι μόνο να καταστραφούν αλλά και να αφαιρεθούν τα υπολείμματα ιδρώτα στα οποία ζουν, όπως για παράδειγμα τα ρούχα σας.

4.Ένα σημαντικό σημείο. Ο ιδρώτας δεν πλένεται καλά σε χαμηλές θερμοκρασίες. Το μέγιστο αποτέλεσμα θα δοθεί με πλύσιμο υψηλής θερμοκρασίας στους 60 ° C, και ακόμα καλύτερα στους 90 ° C. Αλλά αυτή η θεραπεία δεν είναι κατάλληλη για όλα τα υφάσματα. Εάν πρέπει να πλύνετε στους 30-40 ° C, συνιστάται η προεπεξεργασία της βρωμιάς. Διαφορετικά, δεν θα ξεπλυθεί εντελώς και η μυρωδιά θα παραμείνει. Για το πλύσιμο, είναι καλύτερο να επιλέξετε απορρυπαντικά με ένζυμα, διαλύουν αποτελεσματικά την οργανική ύλη.

5.Πώς και με τι να αφαιρέσετε τη μυρωδιά του ιδρώτα στα ρούχα

Το δυσάρεστο άρωμα θα εξαφανιστεί μετά την αφαίρεση των εκκρίσεων ιδρώτα. Έχουμε συλλέξει τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να απαλλαγούμε από την ριζωμένη μυρωδιά του ιδρώτα στα ρούχα.

Παρακάτω περιγράφονται 10 τρόποι που ίσως σας φανούν χρήσιμοι.

1.Σόδα + ξύδι

Ρίξτε ένα λίτρο ζεστού νερού σε ένα μπολ, προσθέστε 100-130 ml ξύδι τραπεζιού, ανακατέψτε καλά.

Βυθίστε μόνο τη λερωμένη επιφάνεια στο διάλυμα και αφήστε το για δύο έως τρεις ώρες. Στη συνέχεια βάλτε το στο πλυντήριο. Ρίξτε μια δόση σκόνης πλυσίματος και προσθέστε δύο ή τρία κουταλάκια του γλυκού σόδα.

Ξεκινήστε το πλύσιμο κανονικά.

2.Αμμωνία

Διαλύστε 20 ml αμμωνίας σε ένα λίτρο νερού, ανακατέψτε καλά. Αυτό το υγρό αντιμετωπίζει "προβληματικές" περιοχές που μυρίζουν έντονα. Αφήστε για 30-40 λεπτά, στη συνέχεια πλύνετε στο μηχάνημα στην υψηλότερη δυνατή θερμοκρασία. Κατά το ξέπλυμα, πρέπει να προστεθεί μαλακτικό. Αυτό θα σας βοηθήσει να απαλλαγείτε εντελώς από το άρωμα της αμμωνίας.

3.Υπεροξείδιο

Μια αποτελεσματική θεραπεία για την παλιά μυρωδιά του ιδρώτα στα ρούχα. Καταστρέφει τις σκληρυμένες εκκρίσεις ιδρώτα, μετά από τις οποίες είναι ευκολότερο να τις ξεπλύνετε.

Γυρίστε το ρούχο ανάποδα.

Πάρτε ένα μπουκάλι υπεροξειδίου και περάστε προσεκτικά όλες τις προβληματικές περιοχές έτσι ώστε να αρχίσει ο ενεργός αφρισμός. Σημαντικό. Το υπεροξείδιο δίνει ένα αποτέλεσμα λεύκανσης, οπότε πριν επεξεργαστείτε σκούρα και χρωματιστά υφάσματα, φροντίστε να δοκιμάσετε την επίδρασή του.

Αφήστε το προϊόν που έχει υποστεί επεξεργασία με υπεροξείδιο για 30-40 λεπτά, μπορείτε περισσότερο. Εάν το υγρό είναι ξηρό, επαναλάβετε.

Πλύνετε τα ρούχα στο μηχάνημα ή στο χέρι.

Εάν η βρωμιά είναι έντονα ριζωμένη, πριν από το πλύσιμο, βάλτε άφθονο σαπούνι πλυσίματος, αφήστε για 30-40 λεπτά. Μετά από αυτό, ξεπλύνετε και πλύνετε.

4.Αλάτι

Προετοιμάστε ένα ισχυρό διάλυμα αλατιού. Για να γίνει αυτό, διαλύστε 2-3 κουταλιές της σούπας αλάτι σε ένα ποτήρι νερό. Βάλτε το παρασκεύασμα πάνω στις ιδρωμένες περιοχές και αφήστε το για μιάμιση έως δύο ώρες. Μετά από αυτό, πλένονται ως συνήθως. Εάν η μυρωδιά πραμένει, κάντε το διαφορετικά. Κατ 'αρχάς, πλύνετε το ρούχο στο μηχάνημα και, στη συνέχεια, βυθίστε το σε ζεστό αλατισμένο νερό. Για να προετοιμάσετε το διάλυμα, πάρτε ενάμισι λίτρο νερού και 3-4 κουταλιές αλάτι. Αφήστε το σε αυτό για 30-40 λεπτά, στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά, φροντίστε να στεγνώσετε στον καθαρό αέρα.

5.Λευκαντικά οξυγόνου και αφαίρεσης λεκέδων

Μια καλή επιλογή από το να αφαιρέσετε τη μυρωδιά του ιδρώτα στα ρούχα. Τα απορρυπαντικά με βάση το ενεργό οξυγόνο διαλύουν αποτελεσματικά τη βρωμιά, καταστρέφουν τις οσμές και ταυτόχρονα δεν καταστρέφουν τις ίνες του υλικού. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υφάσματα διαφορετικής ινώδους σύνθεσης, για όλα τα χρώματα. Αλλά είναι καλύτερο να βεβαιωθείτε εκ των προτέρων ότι επιτρέπεται η χρήση τους. Χρησιμοποιήστε τα προϊόντα ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες που τοποθετεί ο κατασκευαστής στη συσκευασία. Μετά την επεξεργασία, το ρουχο πρέπει να πλυθεί, κατά προτίμηση να ξεπλυθεί με μαλακτικό.

6.Ειδικά προϊόντα

Η πιο αποτελεσματική λύση από το να αφαιρέσετε τη μυρωδιά του ιδρώτα στα ρούχα θεωρούνται ειδικά προϊόντα, που διατίθενται στην αγορά. Η σύνθεση τέτοιων παρασκευασμάτων περιλαμβάνει ουσίες που καταστρέφουν ενεργά την οργανική ρύπανση. Διαλύουν ακόμη και παλιούς λεκέδες, γεγονός που οδηγεί στην εξαφάνιση δυσάρεστων οσμών. Αυτές οι χημικές ουσίες, πρέπει να χρησιμοποιούνται ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πώς και με τι να εξουδετερώσετε τη μυρωδιά του ιδρώτα στα ρούχα χωρίς πλύσιμο

Εάν δεν είναι δυνατόν να πλύνετε το ρούχο, αλλά πρέπει να απαλλαγείτε από το δυσάρεστο άρωμα, τέτοιες μέθοδοι θα σας φανούν χρήσιμες.

7.Εξαερισμός

Τα ρούχα κρέμονται σε κρεμάστρες, βγαίνουν έξω ή στο μπαλκόνι. Αφήστε για μεγάλο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα, όλη τη νύχτα.

8.Κατάψυξη

Τα περισσότερα βακτήρια δεν ανέχονται χαμηλές θερμοκρασίες. Ως εκ τούτου, μπορείτε να απαλλαγείτε από αυτά με κατάψυξη. Ο ευκολότερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι το χειμώνα. Αρκεί να βγάλετε τα πράγματα στο μπαλκόνι ή έξω, αφήστε τα εκεί για λίγες ώρες. Τον υπόλοιπο χρόνο, μπορείτε να τα παγώσετε στην κατάψυξη. Τα ρούχα τοποθετούνται σε πλαστική σακούλα, τοποθετούνται στην κατάψυξη. Μετά από 10-12 ώρες, βγάλτε τα.

9.Ατμός

Η θεραπεία υψηλής θερμοκρασίας θα καταστρέψει τους μικροοργανισμούς, θα καταστρέψει τον σκληρυμένο ιδρώτα. Ο ειδικός ατμοκαθαριστής για όλους όσοι τον διαθέτουν, το σίδερο με λειτουργία ατμού θα διορθώσει μόνο τη βρωμιά. Το ρούχο τοποθετείται σε μια κρεμάστρα, ενεργοποιήστε τον ατμοκαθαριστή σας και περάστε όλες τις "προβληματικές" περιοχές.

10.Χυμός λεμονιού

Αυτή είναι μια επιλογή από το να σκοτώσετε τη μυρωδιά του ιδρώτα στα ρούχα, αλλά όχι τη βρωμιά. Προετοιμάστε ένα μείγμα ίσων μερών χυμού λεμονιού και νερού, ανακατέψτε καλά. Εφαρμόστε το στους λεκέδες, τρίψτε το απαλά. Αφήστε μέχρι να στεγνώσει τελείως.

