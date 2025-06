Το Ισραήλ έτοιμο για πόλεμο με το Ιράν χωρίς τις ΗΠΑ - Τι δείχνει δημοσκόπηση

Ένα μέλος των IDF κρατά τη σημαία του Ισραήλ στον χώρο όπου χτυπήθηκε κτήριο από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, στη Χολόν, κοντά στο Τελ Αβίβ.

The Associated Press. All rights reserved