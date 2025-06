Νεκρός Σκωτσέζος κασκαντέρ που έκανε «πτήση νυχτερίδας» με wingsuit στις Άλπεις

Ένας Σκωτσέζος πιλότος wingsuit πέθανε κατά τη διάρκεια άλματος στις ελβετικές Άλπεις, σύμφωνα με το BBC.

Ο Βρετανός πρωταθλητής Liam Byrne, 24 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά στο βουνό Gitschen το Σάββατο αφού απογειώθηκε από τα 2.400 μέτρα.

Ο θάνατος του πιλότου wingsuit επιβεβαιώθηκε αργότερα από τη δήλωση των γονέων του στο BBC ότι ο γιος τους απεβίωσε στην Ελβετία.

Ο Liam Byrne, από το Stonehaven του Aberdeenshire, εμφανίστηκε σε ένα πρόσφατο ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο The Boy Who Can Fly («Το αγόρι που μπορεί να πετάξει»).

Ο Liam Byrne, απεικονίζεται να πηδάει από την κορυφή ενός βουνού σε ένα πρόσφατο ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Το αγόρι που μπορεί να πετάξει». BBC

Εξαιρετικά έμπειρος - Είχε κάνει χιλιάδες άλματα

Ο «ιπτάμενος με wingsuit» είχε πει στο ντοκιμαντέρ: «Νομίζω ότι ήμουν περίπου 13 ετών όταν είπα στον πατέρα μου ότι ήθελα να μάθω να πετάω σαν πουλί».

Και πρόσθεσε: «Ακόμη και στο σχολείο κοίταζα έξω από το παράθυρο τους γλάρους που πετούσαν και πάντα ένιωθα αυτή την αίσθηση του φθόνου που έχουν αυτή την ελευθερία να απογειώνονται και να πετάνε μακριά».

Περιγράφηκε ως ένας πολύ έμπειρος πιλότος wingsuit - που είναι ένα είδος αλεξιπτωτισμού που περιλαμβάνει τη χρήση ειδικής στολής με ιμάντες που επιτρέπουν την ανύψωση στον αέρα - και είχε πραγματοποιήσει χιλιάδες άλματα κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Οι γονείς του, Mike και Gillian, επιβεβαίωσαν στο BBC Scotland News ότι ο γιος τους απεβίωσε.

«Θα θέλαμε να θυμόμαστε τον Liam όχι μόνο για τον τρόπο που έφυγε από αυτόν τον κόσμο, αλλά και για το πώς έζησε σε αυτόν», ανέφερε μια οικογενειακή δήλωση.

«Ο Λίαμ ήταν ατρόμητος, όχι απαραίτητα επειδή δεν φοβόταν, αλλά επειδή αρνήθηκε να αφήσει τον φόβο να τον κρατήσει πίσω. Κυνήγησε τη ζωή με έναν τρόπο που οι περισσότεροι από εμάς μόνο ονειρεύονται και απογειώθηκε. Η ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο και το base jumping ήταν κάτι περισσότερο από μια συγκίνηση για τον Liam - ήταν ελευθερία. Εκεί ένιωθε πιο ζωντανός», πρόσθεσε η δήλωση.

Σχετικές ειδήσεις