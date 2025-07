Τραμπ: Το βίντεο με την ιστορία της ζωής του που έγινε viral

Με αφορμή τα πρόσφατα γενέθλιά του Nτόναλντ Τραμπ στις 14 Ιουνίου, κυκλοφόρησε ένα βίντεο-αφιέρωμα στην πολυτάραχη ζωή του, φωτίζοντας μια συνοπτική αλλά γεμάτη ανατροπές διαδρομή στην προσωπική και πολιτική του πορεία. Το βίντεο, διάρκειας λίγων λεπτών, επιχειρεί να συμπυκνώσει τα σημαντικότερα ορόσημα του Αμερικανού Προέδρου, από τα νεανικά του χρόνια μέχρι τις πιο πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις.

Από τη Στρατιωτική Ακαδημία στις επιχειρήσεις

Το αφιέρωμα ξεκινά με εικόνες του Τραμπ ως παιδί και μετά ως νεαρός ενήλικας στη στρατιωτική ακαδημία, προϊδεάζοντας ίσως για την πειθαρχία και την αποφασιστικότητα που θα χαρακτήριζαν την μετέπειτα πορεία του. Γρήγορα η αφήγηση μεταφέρεται στα επιχειρηματικά του βήματα, αναδεικνύοντας την ίδρυση του Trump Organization, της εταιρείας που έμελλε να γίνει συνώνυμο της φιλοδοξίας και της επέκτασης στον χώρο των ακινήτων.

Ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο του βίντεο είναι η εμφάνιση του εμβληματικού Πύργου Τραμπ το 1983, ενός αρχιτεκτονικού ορόσημου που σηματοδότησε την άνοδό του στην επιχειρηματική ελίτ της Νέας Υόρκης και όχι μόνο.

https://www.instagram.com/reel/DLspedIO7y8/

Το Best-Seller και η τηλεοπτική φήμη

Τo viral βίντεο δεν παραλείπει να αναφερθεί στο συγγραφικό του έργο, με έμφαση στο μπεστ-σέλερ "The Art of the Deal", ένα βιβλίο που αποτέλεσε για πολλούς οδηγό επιχειρηματικής σκέψης και διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, η ευρεία αναγνωρισιμότητα ήρθε μέσα από την τηλεόραση.

Το αφιέρωμα αναφέρει το ριάλιτι με τίτλο "The Apprentice", όπου η φράση «Απολύεσαι!» έγινε σήμα κατατεθέν, καθιστώντας τον Τραμπ ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο.

Η πολιτική άνοδος και οι μεγάλες προκλήσεις

Η αφήγηση κορυφώνεται με την είσοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην πολιτική αρένα και την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ το 2016. Το αφιέρωμα μιλάει και για τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε. Αναφέρεται στην ήττα του στις επόμενες εκλογές και τις πολυάριθμες επιθέσεις που δέχτηκε κατά τη διάρκεια και μετά την προεδρία του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, ενώ το βίντεο κλείνει με την εικόνα της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική εκδήλωση για τις εκλογές του 2000. Chris Pizzello/AP

Η φράση «Προσπάθησαν να τελειώσουν την ιστορία μου, αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να γράψουν ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Αμερικής» λειτουργεί ως επίλογος, με το επιτελείο Τραμπ να τονίζει ότι παρά τις αντιξοότητες, η παρουσία και η δράση του Τραμπ αφήνουν αποτύπωμα στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Για κάποιους παραμένει από τους πιο πολωτικούς και πολυσυζητημένους ηγέτες της σύγχρονης ιστορίας.

