Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Γαλλία: Στις φλόγες μια περιοχή στο μέγεθος του Παρισιού -Ένας νεκρός

?? #FeuDeForêt dans le massif des Corbières (11) : près de 2 000 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs sont engagés. Ils ont lutté toute la nuit et ont été appuyés dès ce matin par 4 #Canadair, 3 #Dash, 1 #Beech, 2 avions bombardiers d'eau et 2 hélicoptères bombardiers d'eau.… pic.twitter.com/WMibTYh0oI