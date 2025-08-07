Χιλή: Πάνω από 13.000 δημόσιοι υπάλληλοι πήγαν στο καζίνο ενώ βρίσκονταν σε αναρρωτική

Διαστάσεις χιονοστιβάδας με πολιτικές προεκτάσεις έχει λάβει στη Χιλή το σκάνδαλο των αναρρωτικών αδειών, όταν αποκαλλύφθηκε ότι περισσότεροι από 13.000 δημόσιοι υπάλληλοι πήγαν στο καζίνο ενώ βρίσκονταν σε αναρρωτική άδεια.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία διεξήχθη με βάση στοιχεία από την Εποπτεία Κοινωνικής Ασφάλισης (Suseso) και την Εποπτεία Καζίνο (SCJ), συνολικά 13.286 εργαζόμενοι επισκέφθηκαν αυτά τα καζίνο μεταξύ 2023 και 2024. Πολλοί από αυτούς επισκέφθηκαν διάφορα καζίνο σε όλη τη Χιλή περισσότερες από μία φορές, γι' αυτό και ο αριθμός των επισκέψεων αυξήθηκε σε 14.923.

Οι 13.286 αξιωματούχοι ζήτησαν συνολικά 14.599 άδειες ιατρικής περίθαλψης , με τους δήμους σε όλη τη χώρα να αναφέρουν τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων (30%), ακολουθούμενους από νοσοκομεία και άλλα κέντρα δημόσιας υγείας (29%).

Εξαιτίας αυτού, η CGR ειδοποιεί ήδη τις διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ώστε να μπορέσουν να διεξάγουν τις αντίστοιχες έρευνες .