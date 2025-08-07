Πυρκαγιά στη Γαλλία: Η μεγαλύτερη από το 1949 - Κάηκε έκταση όσο...ενάμισι Παρίσι

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να περιορίσουν τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στη Γαλλία εδώ και σχεδόν οκτώ δεκαετίες, η οποία έχει κάψει πάνω από 16.000 εκτάρια, έχει σκοτώσει ένα άτομο και έχει καταστρέψει δεκάδες σπίτια. Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου δείχνουν σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από την δασική περιοχή στην περιοχή Aude στη νότια Γαλλία, καθώς και μεγάλα τμήματα απανθρακωμένης βλάστησης.

Ένα άτομο έχει πεθάνει, τρία αγνοούνται και δύο άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός πυροσβέστη, βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. «Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο», δήλωσε ο Christophe Magny, ένας από τους αξιωματούχους που ηγούνται της επιχείρησης πυρόσβεσης, στο BFM TV.

Πρόσθεσε ότι ελπίζει πως η πυρκαγιά θα μπορούσε να τεθεί υπό έλεγχο αργότερα μέσα στην ημέρα. Η πυρκαγιά, περίπου 100 χλμ. από τα σύνορα με την Ισπανία, όχι μακριά από τη Μεσόγειο Θάλασσα, ξεκίνησε την Τρίτη (5/8) και έχει εξαπλωθεί ραγδαία.

Έχει ήδη σαρώσει μια περιοχή μιάμιση φορά μεγαλύτερη από το Παρίσι. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στη Γαλλία από το 1949. Η πυρκαγιά προχωρά τώρα πιο αργά, δήλωσε η υπουργός Περιβάλλοντος Agnes Pannier-Runacher στο ραδιόφωνο France Info.

Οι επιστήμονες λένε ότι τα θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια στην περιοχή της Μεσογείου την θέτουν σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας προειδοποίησε για ένα νέο κύμα καύσωνα που θα ξεκινήσει σε άλλα μέρη της νότιας Γαλλίας την Παρασκευή και αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.