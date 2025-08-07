ΗΠΑ: Δύο νεκροί από συντριβή αεροπλάνου σε πλοιάριο στον ποταμό Μισισιπή - Βίντεο

Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν ένα ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα πλοιάριο στον ποταμό Μισισιπή κοντά στο East Alton του Ιλινόις, την Πέμπτη, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Η Τροχαία του Μισούρι επιβεβαίωσε ότι οι δύο επιβαίνοντες του αεροσκάφους σκοτώθηκαν και ότι δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματίες. Η τροχαία της Πολιτείας δήλωσε ότι δεν υπήρχε κανείς στο πλοιάριο όταν συνέβη το ατύχημα.

Ο ποταμός έχει κλείσει για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Το ελικόπτερο προσέκρουσε σε ηλεκτροφόρο καλώδιο και συνετρίβη γύρω στις 11 π.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη στον ποταμό Μισισιπή, περίπου μισό μίλι κάτω από το φράγμα Alton, σύμφωνα με τον αρχηγό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Rivers Pointe, Rick Pender.

Πυροσβεστικό, ιατρικό και αστυνομικό προσωπικό έσπυσε στο σημείο. Ομοσπονδιακές υπηρεσίες βρίσκονται καθ' οδόν, σύμφωνα με τον Pender. Η FAA και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών θα διερευνήσουν το ατύχημα.

Βίντεο που παραχώρησε στο KMOV-TV ένας μάρτυρας δείχνει μια μαύρη στήλη καπνού να υψώνεται από τη φορτηγίδα.

Το East Alton βρίσκεται περίπου 20 μίλια (32 χιλιόμετρα) βόρεια του Σαιντ Λούις.