ΗΠΑ: Δύο νεκροί από συντριβή αεροπλάνου σε πλοιάριο στον ποταμό Μισισιπή - Βίντεο

Βίντεο δείχνει πυρκαγιά καθώς ελικόπτερο συντρίβεται σε πλοιάριο στον ποταμό Μισισιπή στο Γουέστ Άλτον του Μιζούρι

Newsbomb

ΗΠΑ: Δύο νεκροί από συντριβή αεροπλάνου σε πλοιάριο στον ποταμό Μισισιπή - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν ένα ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα πλοιάριο στον ποταμό Μισισιπή κοντά στο East Alton του Ιλινόις, την Πέμπτη, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Η Τροχαία του Μισούρι επιβεβαίωσε ότι οι δύο επιβαίνοντες του αεροσκάφους σκοτώθηκαν και ότι δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματίες. Η τροχαία της Πολιτείας δήλωσε ότι δεν υπήρχε κανείς στο πλοιάριο όταν συνέβη το ατύχημα.

Ο ποταμός έχει κλείσει για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Το ελικόπτερο προσέκρουσε σε ηλεκτροφόρο καλώδιο και συνετρίβη γύρω στις 11 π.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη στον ποταμό Μισισιπή, περίπου μισό μίλι κάτω από το φράγμα Alton, σύμφωνα με τον αρχηγό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Rivers Pointe, Rick Pender.

Πυροσβεστικό, ιατρικό και αστυνομικό προσωπικό έσπυσε στο σημείο. Ομοσπονδιακές υπηρεσίες βρίσκονται καθ' οδόν, σύμφωνα με τον Pender. Η FAA και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών θα διερευνήσουν το ατύχημα.

Βίντεο που παραχώρησε στο KMOV-TV ένας μάρτυρας δείχνει μια μαύρη στήλη καπνού να υψώνεται από τη φορτηγίδα.

Το East Alton βρίσκεται περίπου 20 μίλια (32 χιλιόμετρα) βόρεια του Σαιντ Λούις.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Σαχτάρ Ντόνετσκ 0-0: Στην κόψη του ξυραφιού η μάχη του ΟΑΚΑ

22:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ 0-0: Χωρίς φάσεις, κακό βράδυ, στο χέρι του η πρόκριση

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Παπούα Νέα Γουινέα: Σεισμός 6 βαθμών στα ανοικτά της Νέας Βρετανίας

22:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live ΠΑΟΚ - Βολφσμπέργκερ 0-0 (Τελικό): Όλα «μηδέν» στην Τούμπα

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 63 πυρκαγιές σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα

22:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε κι έρχεται Αθήνα ο Ρισόν Χολμς!

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο αρχηγός του στρατού προειδοποίησε το Υπουργικό ότι «αν προχωρήσουμε σε σε κατοχή της Γάζας, θα κινδυνεύσουν οι ζωές των απαχθέντων»

22:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 7/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν το έπαθλο των 22.000.000 ευρώ

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτα μέτρα για βρέφη, ηλικιωμένους, ΑμεΑ - Οδηγίες για παιδικές κατασκηνώσεις

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αρτέμιδα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θάλασσα

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Αιγαίο: Ισχυρά μελτέμια εμποδίζουν τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις πλοίων - Δύσκολο το επόμενο 24ωρο

21:38ΚΟΣΜΟΣ

GPT-5: Διαθέσιμο από σήμερα το ταχύτερο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Ρυμουλκήθηκε το πλοίο που προσέκρουσε σε ξέρα - Ομαδικές μηνύσεις καταθέτουν οι επιβάτες

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δύσβατη περιοχή στη Μεσαρά Ηρακλείου - Ισχυρές επίγειες δυνάμεις στο σημείο

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Ομαδικές αγωγές ετοιμάζουν οι επιβάτες - Τι απαντά η πλοιοκτήτρια εταιρεία

21:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δύο νεκροί από συντριβή αεροπλάνου σε πλοιάριο στον ποταμό Μισισιπή - Βίντεο

21:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ: Αποθέωσε τον Ιβάν Σαββίδη η Τούμπα

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Κίνδυνος πυρκαγιάς: Σε αυξημένη επιφυλακή οι υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων εξαιτίας των ισχυρών ανέμων - Κλείνει ο Λυκαβηττός από τα μεσάνυχτα

21:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Spider-Man:Brand New Day: Η Γλασκώβη «ντύθηκε» Νέα Υόρκη - Βίντεο από τα γυρίσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

20:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

22:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 7/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν το έπαθλο των 22.000.000 ευρώ

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Ρυμουλκήθηκε το πλοίο που προσέκρουσε σε ξέρα - Ομαδικές μηνύσεις καταθέτουν οι επιβάτες

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αγωνία για την 14χρονη με συμπτώματα παράλυσης- Ούτε η δεύτερη μαγνητική έδωσε απαντήσεις

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Αιγαίο: Ισχυρά μελτέμια εμποδίζουν τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις πλοίων - Δύσκολο το επόμενο 24ωρο

22:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

21:38ΚΟΣΜΟΣ

GPT-5: Διαθέσιμο από σήμερα το ταχύτερο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής - Σε ποιες παραλίες τα νερά είναι ακατάλληλα

15:58ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο»: Η ηρωική επέμβαση πυροσβέστη στο φλεγόμενο διαμέρισμα στον Χολαργού

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αρτέμιδα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θάλασσα

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Φλωρεντία -«Κατάρρευση» τουρισμού: Άδεια τα μισά ξενοδοχεία και Airbnb - «Μαύρος» μήνας ο Αύγουστος

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Σαχτάρ Ντόνετσκ 0-0: Στην κόψη του ξυραφιού η μάχη του ΟΑΚΑ

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία των Δελφών που επαληθεύτηκε σε όλα - Τι έλεγε για το μέλλον

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δύσβατη περιοχή στη Μεσαρά Ηρακλείου - Ισχυρές επίγειες δυνάμεις στο σημείο

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ