Η ευρηματική πατέντα των Αυστραλών για ασφαλέστερους δρόμους

Στην Ελλάδα, τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα στους δρόμους είναι μία ανοιχτή πληγή που δεν λέει να κλείσει με τίποτα.

Η χώρα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα υψηλά ποσοστά θανάτων από τροχαία ατυχήματα.

Το 2023, κατεγράφησαν 646 θάνατοι, με ποσοστό θνησιμότητας 62 θύματα ανά εκατομμύριο κατοίκους, ποσοστό 37% υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περιοχές με τα περισσότερα θύματα είναι τα Ιόνια Νησιά και η Πελοπόννησος όπου τα ποσοστά φτάνουν τις 118,7 και 89,9 αντίστοιχα.

Η πατρίδα μας δεν είναι η μοναδική χώρα που βασανίζεται από τα αυτοκινητικά δυστυχήματα. Ωστόσο, υπάρχουν χώρες που προσπαθούν ενεργά να αλλάξουν αυτή την συνθήκη, όπως για παράδειγμα η Αυστραλία, η οποία εισάγει μία καινοτόμα τεχνολογία για την οδική ασφάλεια με φωτεινές γραμμές δρόμου που αυξάνουν την ορατότητα και μειώνουν τα ατυχήματα.

Οι φωτεινές γραμμές απορροφούν ηλιακή ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και φωτίζουν το δρόμο τη νύχτα με αποτέλεσμα να βελτιώνουν την ασφάλεια σε περιοχές με περιορισμένο φωτισμό.

Η τεχνολογία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε μία από τις πιο επικίνδυνες διαδρομές στη Νέα Νότια Ουαλία όπου τα ατυχήματα ήταν συχνά. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά καθώς τα περιστατικά το βράδυ μειώθηκαν κατά 67%, ενώ το 83% των οδηγών δήλωσαν ότι οι φωτεινές γραμμές τους προσέφεραν μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας, ειδικά τη νύχτα.