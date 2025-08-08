Πολωνία: Κοντά σε παύση ο πόλεμος στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρωθυπουργός Τουσκ

Φωτ. Αρχείου - Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ απευθύνεται στο πολωνικό κοινοβούλιο την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025, στη Βαρσοβία της Πολωνίας. (AP Photo/Czarek Sokolowski)

Μια παύση στη σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να είναι κοντά, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ μετά από συνομιλία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε χθες το Κρεμλίνο, καθώς ο Τραμπ επιζητά μια σημαντική εξέλιξη για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, που βρίσκεται πλέον στον τέταρτο χρόνο του.

«Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις, και έχουμε επίσης ένα προαίσθημα, ότι ίσως ένα ‘πάγωμα’ στη σύγκρουση –δεν θέλω να πω το τέλος αλλά ένα ‘πάγωμα’ στη σύγκρουση – είναι πιο κοντά παρά πιο μακριά», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου. «Υπάρχουν ελπίδες γι’ αυτό».

Ο Τουσκ δήλωσε ότι ο Ζελένσκι είναι «πολύ επιφυλακτικός αλλά αισιόδοξος» και ότι η Ουκρανία επιθυμεί η Πολωνία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να διαδραματίσουν ένα ρόλο στον σχεδιασμό μιας εκεχειρίας και μιας τελικής ειρηνευτικής διευθέτησης.

Η Πολωνία, κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, είναι ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας από τότε που ο Πούτιν έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022.

Σε ανάρτηση στο Χ, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι συνομίλησε με τον Τουσκ για τις «διαθέσιμες διπλωματικές επιλογές και συμφωνήσαμε να συντονιστούμε και να συνεργαστούμε για τα κοινά ευρωπαϊκά μας συμφέροντα». Ενημέρωσε επίσης τον Πολωνό πρωθυπουργό για τις συζητήσεις του με τον Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

I spoke with Prime Minister of Poland @DonaldTusk. We discussed many issues: our work for peace, joint defense production, support of Ukrainians, and the negotiation process on Ukraine’s EU membership.



I informed about my conversations with President Trump and European… pic.twitter.com/DorcULzbhR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 8, 2025

«Η Ουκρανία, η Πολωνία όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες χρειάζονται ισχυρά θεμέλια για την ασφάλεια και την ανεξαρτησία τους», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Μια αξιόπιστη ειρήνη είναι απαραίτητη για όλους και είμαι ευγνώμων για την ετοιμότητα (των συμμάχων) να βοηθήσουν σε αυτή την πορεία».

Διαβάστε επίσης