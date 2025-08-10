Τρόμος στην πτήση προς Πόρτο: Πιλότος λιποθύμησε αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε

Ο πιλότος ενός αεροπλάνου της Ryanair που πετούσε από τη Βαρκελώνη στο Πόρτο υπέστη μια κρίση λιποθυμίας κατά τη διάρκεια της πτήσης σήμερα το πρωί της Κυριακής, αλλά συνήλθε και το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά, δήλωσε στο πορτογαλικό πρακτορείο Lusa επίσημη πηγή του EKAB της Πορτογαλίας.

Μιλώντας στο Lusa, επιβεβαίωσε ότι έλαβε ειδοποίηση στις 8:19 π.μ. ότι ένας πιλότος σε αεροπλάνο της Ryanair με προορισμό το αεροδρόμιο Francisco Sá Carneiro, στην περιοχή του Πόρτο, είχε υποστεί «μια ταχεία ανάρρωση από συγκοπή» κατά τη διάρκεια της πτήσης και ότι «προφανώς ανάρρωσε κατά τη διάρκεια της πτήσης».

Ένα ασθενοφόρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Moreira da Maia και ένα ιατρικό όχημα, όχημα έκτακτης ανάγκης και ανάνηψης (VMER) από το νοσοκομείο Pedro Hispano μετέβησαν στο αεροδρόμιο Sá Carneiro, είπε η ίδια πηγή.

«Ο πιλότος έλαβε βοήθεια επί τόπου, αλλά αρνήθηκε να πάει στο νοσοκομείο και παρέμεινε στο αεροδρόμιο», δήλωσε.

Ανέφερε επίσης ότι η πτήση στην οποία ο πιλότος υπέστη συγκοπή είχε προγραμματιστεί να φτάσει στο Πόρτο στις 8:35 π.μ.

Δεδομένα από την ιστοσελίδα του αεροδρομίου δείχνουν ότι η μόνη πτήση της Ryanair που έφτασε σήμερα το πρωί της Κυριακής στο αεροδρόμιο Francisco Sá Carneiro από τη Βαρκελώνη (Ισπανία) ήταν η πτήση FR 4587, η οποία έφτασε στις 08:35 στον τερματικό σταθμό 1.

Η πτήση FR 4587 δεν καθυστέρησε και οι επιβάτες έχουν ήδη αποβιβαστεί.