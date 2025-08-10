Ρωσία: Η Μόσχα προειδοποιεί ότι ορισμένοι επιχειρούν να σαμποτάρουν τη συνάντηση στην Αλάσκα

Ένα στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, άνθρωπος του για ειδικές αποστολές, προειδοποίησε ότι πολλές χώρες καταβάλλουν «τιτάνιες προσπάθειες» για να υπονομεύσουν την επικείμενη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ρώσου ηγέτη και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο Foxnews.

Οι δύο ηγέτες έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, αν και η ανακοίνωση του Τραμπ, που έγινε μέσω μιας ανάρτησης στο Truth Social την Παρασκευή , δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη σύνοδο κορυφής. Επίσης, δεν είναι σαφές εάν ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα προσκληθεί να συμμετάσχει στις συνομιλίες, καθώς ο απρόκλητος πόλεμος του Κρεμλίνου συνεχίζεται για τέταρτο έτος.

«Αναμφίβολα, ορισμένες χώρες που έχουν συμφέρον να συνεχιστεί η σύγκρουση θα καταβάλουν τιτάνιες προσπάθειες για να διαταράξουν την προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Τραμπ», έγραψε ο Ρώσος Κιρίλ Ντμιτρίεφ, σε ανάρτησή του στο Telegram το Σάββατο, αναφερόμενος στον συνεχιζόμενο πόλεμο του Κρεμλίνου στην Ουκρανία.

Αν και ο Ντμίτριεφ δεν ανέφερε συγκεκριμένες χώρες, προειδοποίησε ότι οι επικριτές των επικείμενων συνομιλιών θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να σαμποτάρουν τη σύνοδο κορυφής μέσω διπλωματικών ελιγμών ή προκλήσεων που θα τροφοδοτηθούν από τα μέσα ενημέρωσης.

Αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη έχουν εκφράσει ανοιχτά τη σκεπτικισμό τους για οποιαδήποτε συμφωνία που θα ανταμείβει τη ρωσική επιθετικότητα στον τριετή πόλεμο.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος συναντήθηκε με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ στην Ουάσινγκτον τον Απρίλιο, έχει χαρακτηριστεί ως ο «σκιώδης υπουργός Εξωτερικών» του Πούτιν για τον ρόλο του πίσω από τα παρασκήνια στη διαμόρφωση της παγκόσμιας διπλωματίας της Ρωσίας.

Ως επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου του Κρεμλίνου και πρόσφατα διορισμένος ειδικός απεσταλμένος, έχει συχνά ενεργήσει ως άτυπος μεσάζων μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον.

Εν τω μεταξύ, το Κρεμλίνο δήλωσε σε ανακοίνωση ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν αναμένεται να «επικεντρωθούν στη συζήτηση επιλογών για την επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης ειρηνικής λύσης στην ουκρανική κρίση».

«Αυτό θα είναι προφανώς μια δύσκολη διαδικασία, αλλά θα συμμετάσχουμε ενεργά και δυναμικά», πρόσθεσε η δήλωση.