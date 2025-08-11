Σύγκρουση κινεζικού πολεμικού πλοίου με σκάφος ακτοφυλακής που καταδίωκε Φιλιππινέζους - Βίντεο

Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα, στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, όταν πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού της Κίνας συγκρούστηκε με σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής, το οποίο καταδίωκε πλοίο του λιμενικού των Φιλιππίνων.

Σύμφωνα με το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Μανίλα, η σύγκρουση συνέβη κοντά στη διαφιλονικούμενη θαλάσσια περιοχή Σκάρμπορο Σοάλ.

WATCH: Chinese' People's Liberation Army-Navy warship collides with China Coast Guard ship approximately 10.5 nautical miles east of Panatag Shoal, according to PCG-WPS spokesperson Commo. Jay Tarriela. @inquirerdotnet pic.twitter.com/8YDKodUN4N — John Eric Mendoza (@JEMendozaINQ) August 11, 2025

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο εκπρόσωπο της κυβέρνησης των Φιλιππίνων, η καταδίωξη ξεκίνησε επειδή το φιλιππινέζικο σκάφος συνόδευε βάρκες που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια σε ψαράδες της περιοχής.

«Το σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής CCG 3104 που καταδίωκε το φιλιππινέζικο σκάφος BRP Suluan με υψηλή ταχύτητα, πραγματοποίησε έναν επικίνδυνο ελιγμό κοντά στο πίσω δεξιά μέρος του Suluan με αποτέλεσμα τη σύγκρουσή του με το πολεμικό σκάφος του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας. Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, το CCG 3104 υπέστη σημαντικές ζημιές στην πλώρη του και κατέστη μη αξιόπλοο» αναφέρεται στην ανακοίνωση των Φιλιππίνων.



Εκπρόσωπος της κινεζικής ακτοφυλακής επιβεβαίωσε την καταδίωξη αλλά δεν έκανε καμία αναφορά στη σύγκρουση: «Η Κινεζική Ακτοφυλακή έλαβε τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το νόμο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης, της πίεσης, του αποκλεισμού και του ελέγχου των φιλιππινέζικων σκαφών για να τα απομακρύνει».

❗️The ??Chinese Type 052D guided missile destroyer Guilin and a ??Chinese coast guard ship collided while attempting to intercept a ??Philippine patrol ship.



pic.twitter.com/Rj13brfpir — ?MilitaryNewsUA?? (@front_ukrainian) August 11, 2025

Η πρόσφατη σύγκρουση κινεζικού πολεμικού πλοίου με σκάφος της ακτοφυλακής της Κίνας, κατά την καταδίωξη φιλιππινέζικου λιμενικού, αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο σε μια σειρά εντάσεων μεταξύ Πεκίνου και Μανίλας στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Η Κίνα διεκδικεί σχεδόν εξ ολοκλήρου την αμφισβητούμενη θαλάσσια περιοχή, παρά την απόφαση του διεθνούς δικαστηρίου ότι η αξίωση αυτή δεν έχει νομική βάση. Η σημασία της περιοχής είναι στρατηγική, καθώς από εκεί διέρχεται πάνω από το 60% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου.

Το Σκάρμπορο Σοάλ –μια τριγωνική αλυσίδα υφάλων και βράχων– βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης από το 2012, όταν η Κίνα το κατέλαβε από τις Φιλιππίνες, εντείνοντας τις διαφωνίες για την κυριαρχία στην περιοχή.