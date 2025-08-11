Αυστραλία: Πτώση μετεωρίτη «ταρακούνησε σπίτια» - Δείτε βίντεο

Μετεωρίτης διέσχισε τον ουρανό της Αυστραλίας την Κυριακή (11/08), με μαρτυρίες κατοίκων να αναφέρουν ότι «ταρακουνήθηκαν σπίτια» από τον εκκωφαντικό ήχο.

Η πτώση μετεωρίτη στην κεντρική Βικτώρια της Αυστραλίας έγινε στις 7:35 μ.μ., επιβεβαίωσε ο αστροφυσικός και αστρονόμος καθηγητής Τζόντι Χόρνερ, από το Πανεπιστήμιο του Νότιου Κουίνσλαντ.

A meteor exploded over Australia.



Residents of central Victoria reported seeing a large meteor streak across the night sky on Sunday. It is believed the meteorite landed near the town of Wycheproof in the state of Victoria. pic.twitter.com/zCGCaz1le6 — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2025

«Χαμηλά στον ορίζοντα, με μπλε και κόκκινο χρώμα και εξαιρετικά μακρύ σχήμα, χάθηκε από το οπτικό πεδίο λόγω της οροσειράς», έγραψε και εξήγησε ότι «λόγω της φωτεινότητάς του, περιγράφεται ως «μπάλα φωτιάς» – που σημαίνει απλώς έναν μετεωρίτη που ήταν πιο φωτεινός στον ουρανό από τον πλανήτη της Αφροδίτης».

Σημείωσε ότι πέντε έως δέκα φορές κάθε χρόνο, οι κάτοικοι της Αυστραλίας θα βλεπουν ανάλογο φαινόμενο.

