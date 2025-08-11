Αυστραλία: Πτώση μετεωρίτη «ταρακούνησε σπίτια» - Δείτε βίντεο
Η πτώση μετεωρίτη πάνω από την Αυστραλία συνοδεύτηκε από έναν εκκωφαντικό ήχο
Μετεωρίτης διέσχισε τον ουρανό της Αυστραλίας την Κυριακή (11/08), με μαρτυρίες κατοίκων να αναφέρουν ότι «ταρακουνήθηκαν σπίτια» από τον εκκωφαντικό ήχο.
Η πτώση μετεωρίτη στην κεντρική Βικτώρια της Αυστραλίας έγινε στις 7:35 μ.μ., επιβεβαίωσε ο αστροφυσικός και αστρονόμος καθηγητής Τζόντι Χόρνερ, από το Πανεπιστήμιο του Νότιου Κουίνσλαντ.
«Χαμηλά στον ορίζοντα, με μπλε και κόκκινο χρώμα και εξαιρετικά μακρύ σχήμα, χάθηκε από το οπτικό πεδίο λόγω της οροσειράς», έγραψε και εξήγησε ότι «λόγω της φωτεινότητάς του, περιγράφεται ως «μπάλα φωτιάς» – που σημαίνει απλώς έναν μετεωρίτη που ήταν πιο φωτεινός στον ουρανό από τον πλανήτη της Αφροδίτης».
Σημείωσε ότι πέντε έως δέκα φορές κάθε χρόνο, οι κάτοικοι της Αυστραλίας θα βλεπουν ανάλογο φαινόμενο.