Η NASA φωτογράφισε την «Κοσμική Αράχνη»: Οι πιο εντυπωσιακές εικόνες του σύμπαντος που είδαμε ποτέ

Η NASA αποκάλυψε μια νέα, εντυπωσιακή εικόνα της «Κοσμικής Αράχνης» — ή αλλιώς Νεφελώματος Ταραντούλα — που βρίσκεται 161.000 έτη φωτός μακριά και αποτελεί την πιο φωτεινή και μεγάλη περιοχή δημιουργίας άστρων στο κοντινό μας Σύμπαν.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας