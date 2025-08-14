Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ανάρτησή της για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου

Η επερχόμενη πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα απέστειλε τις θερμές της ευχές προς τους Έλληνες και όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς με αφορμή τον Δεκαπενταύγουστο.

Συνοδευόμενη από την εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας, η ανάρτησή της ξεκίνησε με τον παραδοσιακό χαιρετισμό «Χαίρε, νύμφη ανύμφευτε», αναδεικνύοντας το σεβασμό της στην ελληνική θρησκευτική παράδοση.