Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώνονται ενόψει της συνόδου κορυφής Τραμπ-Πούτιν

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ έχουν μειωθεί κατά περίπου 10%

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν μειωθεί απότομα ενόψει της συνάντησης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ έχουν μειωθεί κατά περίπου 10% από τις αρχές του μήνα και σήμερα, 15 Αυγούστου, έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τον Μάιο. Παρά την πτώση, λίγοι ειδικοί αναμένουν γρήγορη επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών στην ευρωπαϊκή αγορά. Ωστόσο, οποιαδήποτε χαλάρωση ή αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά των ρωσικών ενεργειακών πόρων θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια προσφορά.

Σήμερα, η Ευρώπη προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου της από τις ΗΠΑ και το Κατάρ, ανταγωνιζόμενη για πόρους τις ασιατικές χώρες. Ταυτόχρονα, το ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) εξακολουθεί να ρέει στην περιοχή, αν και σε μικρότερους όγκους. Η πιθανή άρση των κυρώσεων θα μπορούσε να αυξήσει τις ρωσικές εξαγωγές LNG σε 50 εκατομμύρια τόνους έως το 2030, 50% περισσότερο από ό,τι το 2024.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η τρέχουσα πτώση των τιμών μπορεί να είναι προσωρινή. Εάν οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν σε κάποια σημαντική πρόοδο και οι κυρώσεις αυστηροποιηθούν, η αγορά θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια νέα αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου. Προς το παρόν, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης της Ευρώπης είναι σχεδόν 73% γεμάτες. Αυτό παρέχει στην περιοχή κάποιο ενεργειακό δίχτυ ασφαλείας.

