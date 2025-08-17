Μετά την Αλάσκα τι; Νέα διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας ενός πολυπολικού κόσμου

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα.

Τα σενάρια για το δούναι και λαβείν προκειμένου να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία δίνουν και παίρνουν και το εδαφικό σκέλος της όποιας συμφωνίας μοιάζει με λεπτή κόκκινη γραμμή.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τερματίσει τον πόλεμο αν η Ουκρανία παραδώσει την περιοχή του Ντονιέτσκ στη Ρωσία, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε να παραδώσει ολόκληρη την επικράτεια του Ντονμπάς στη Μόσχα με αντάλλαγμα την παύση των εχθροπραξιών κατά μήκος της πρώτης γραμμής.

Μπορεί τα κόκκινα χαλιά, τα χειροκροτήματα, τα αεροπλάνα και τα χαμόγελα να κυριάρχησαν στα ρεπορτάζ των διεθνών ΜΜΕ, ωστόσο όταν η αυλαία έπεσε και τα φώτα της ράμπας έσβησαν, άπαντες επιχειρήσαν να αποκρυπτογραφήσουν το τι πραγματικά συνέβη στο παγωμένο Άνκορατζ.

Διεθνολόγος αναλύει στο Newsbomb

O Γιάννης Μήτσιος, πολιτικός επιστήμων- διεθνολόγος, στάθηκε μιλώντας στο Newsbomb τόσο στις εντυπώσεις όσο και στην ουσία.

«Τελικά όπως και στη ζωή, έτσι και στις διεθνείς σχέσεις ποτέ μη λες ποτέ», ήταν το πρώτο σχόλιο του κ. Μήτσιου. «Ποιος θα το φανταζόταν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα έστρωνε κόκκινο χαλί στον πρόεδρο της Ρωσίας, σε αμερικανική στρατιωτική βάση, περικυκλωμένη από τα καλύτερα πολεμικά αεροπλάνα των ΗΠΑ, που λειτουργήσαν και ως ντεκόρ στη συνάντηση, αλλά και τη «βόλτα» με το αμάξι του Τραμπ στον Πούτιν (που να παίρνεις το δικό σου Βλαδίμηρε για δυο χιλιόμετρα μπες στο δικό μου καλύτερα….θα μπορούσε να είχε πει ο Τραμπ στον Ρώσο πρόεδρο) με χαμόγελα και κουβεντούλα μεταξύ των δύο ηγετών χωρίς κανέναν άλλο», αναφέρει αρχικά.

«Και όμως έτσι έγινε «μοιράζοντας εγκεφαλικά» σε μέρος του αντιτραμπικού και νεοσυντηρητικού κατεστημένου στις ΗΠΑ, σε ευρωπαϊκές ηγεσίες αλλά και στο Κίεβο», σχολιάζει στο Newsbomb ο διεθνολόγος και συμπληρώνει αναφορικά με τη....γαρνιτούρα της συνάντησης:

«Μετά λοιπόν από σχεδόν τρίωρες συνομιλίες με εκατέρωθεν συμμετοχή υπουργών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων, δεν έγινε συνέντευξη τύπου παρά μόνον ολιγόλεπτες δηλώσεις των δύο ηγετών, δεν πραγματοποιήθηκε το γεύμα που είχε προγραμματιστεί και οι δύο ηγέτες αναχώρησαν για τις πρωτεύουσές τους, με μια ολιγόωρη στάση του Πούτιν στο στρατιωτικό νεκροταφείο της περιοχής που είναι θαμμένοι Ρώσοι πιλότοι του Β΄ΠΠ μιας και από την Αλάσκα πετούσαν τα πολεμικά αεροπλάνα που έφτιαχναν για τη Ρωσία οι Αμερικανοί για τις πολεμικές ανάγκες στο Β΄ ΠΠ μετά από συμφωνία Στάλιν-Ρούζβελτ».

Μετά τις εντυπώσεις η ουσία

Πέραν από το πεδίο των εντυπώσεων ο Γιάννης Μήτσιος ανέλυσε και την ουσία. Πόσο δηλαδή μπορούμε να περιμένουμε απτά αποτελέσματα από την επαφή Τραμπ - Πούτιν.

«Το μενού στο τραπέζι των συζητήσεων ήταν η Ουκρανία, αλλά και η ολική επαναφορά των ρωσοαμερικανικών σχέσεων, που περνάει μέσα από τη λύση του Ουκρανικού, για το οποίο, όπως φαίνεται, θα ζητηθεί ή “διαταχθεί” μια συνθήκη συνολικής επίλυσης και όχι μια απλή εκεχειρία και αέναη διπλωματία. Οι μεγάλοι , ΗΠΑ και Ρωσία, αποφάσισαν, όπως φαίνεται, μια λύση εδώ και τώρα, εξού και το εσπευσμένο ταξίδι Ζελένσκι τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον με συνοδεία Ευρωπαίων ηγετών (πού να τον αφήσουν μόνο στο Οβάλ γραφείο… ) και η δύσκολη τηλεδιάσκεψη που προηγήθηκε μεταξύ Τραμπ, Ευρωπαίων συμμάχων και της ουκρανικής ηγεσίας», σημειώνει στο Newsbomb.

Σύμφωνα με τον κ. Μήτσιο ο χρόνος λοιπόν μετράει αντίστροφα και «ετοιμάζεται σιγά σιγά μια νέα διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας ενός ντε φάκτο πολυπολικού κόσμου που ογδόντα χρόνια μετά τη Γιάλτα αρχίζει να γεννιέται στην Αλάσκα με επόμενους σταθμούς τη Μόσχα και το Πεκίνο και μάλλον μεγάλους χαμένους την Ουκρανία και την Ευρώπη»

Διαβάστε επίσης