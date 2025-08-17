Μετά την Αλάσκα τι; Νέα διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας ενός πολυπολικού κόσμου

Οι επόμενοι σταθμοί και οι δύο χαμένοι 

Μάνος Χατζηγιάννης

Μετά την Αλάσκα τι; Νέα διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας ενός πολυπολικού κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα.

Τα σενάρια για το δούναι και λαβείν προκειμένου να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία δίνουν και παίρνουν και το εδαφικό σκέλος της όποιας συμφωνίας μοιάζει με λεπτή κόκκινη γραμμή.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τερματίσει τον πόλεμο αν η Ουκρανία παραδώσει την περιοχή του Ντονιέτσκ στη Ρωσία, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε να παραδώσει ολόκληρη την επικράτεια του Ντονμπάς στη Μόσχα με αντάλλαγμα την παύση των εχθροπραξιών κατά μήκος της πρώτης γραμμής.

Μπορεί τα κόκκινα χαλιά, τα χειροκροτήματα, τα αεροπλάνα και τα χαμόγελα να κυριάρχησαν στα ρεπορτάζ των διεθνών ΜΜΕ, ωστόσο όταν η αυλαία έπεσε και τα φώτα της ράμπας έσβησαν, άπαντες επιχειρήσαν να αποκρυπτογραφήσουν το τι πραγματικά συνέβη στο παγωμένο Άνκορατζ.

Διεθνολόγος αναλύει στο Newsbomb

O Γιάννης Μήτσιος, πολιτικός επιστήμων- διεθνολόγος, στάθηκε μιλώντας στο Newsbomb τόσο στις εντυπώσεις όσο και στην ουσία.

«Τελικά όπως και στη ζωή, έτσι και στις διεθνείς σχέσεις ποτέ μη λες ποτέ», ήταν το πρώτο σχόλιο του κ. Μήτσιου. «Ποιος θα το φανταζόταν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα έστρωνε κόκκινο χαλί στον πρόεδρο της Ρωσίας, σε αμερικανική στρατιωτική βάση, περικυκλωμένη από τα καλύτερα πολεμικά αεροπλάνα των ΗΠΑ, που λειτουργήσαν και ως ντεκόρ στη συνάντηση, αλλά και τη «βόλτα» με το αμάξι του Τραμπ στον Πούτιν (που να παίρνεις το δικό σου Βλαδίμηρε για δυο χιλιόμετρα μπες στο δικό μου καλύτερα….θα μπορούσε να είχε πει ο Τραμπ στον Ρώσο πρόεδρο) με χαμόγελα και κουβεντούλα μεταξύ των δύο ηγετών χωρίς κανέναν άλλο», αναφέρει αρχικά.

«Και όμως έτσι έγινε «μοιράζοντας εγκεφαλικά» σε μέρος του αντιτραμπικού και νεοσυντηρητικού κατεστημένου στις ΗΠΑ, σε ευρωπαϊκές ηγεσίες αλλά και στο Κίεβο», σχολιάζει στο Newsbomb ο διεθνολόγος και συμπληρώνει αναφορικά με τη....γαρνιτούρα της συνάντησης:

«Μετά λοιπόν από σχεδόν τρίωρες συνομιλίες με εκατέρωθεν συμμετοχή υπουργών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων, δεν έγινε συνέντευξη τύπου παρά μόνον ολιγόλεπτες δηλώσεις των δύο ηγετών, δεν πραγματοποιήθηκε το γεύμα που είχε προγραμματιστεί και οι δύο ηγέτες αναχώρησαν για τις πρωτεύουσές τους, με μια ολιγόωρη στάση του Πούτιν στο στρατιωτικό νεκροταφείο της περιοχής που είναι θαμμένοι Ρώσοι πιλότοι του Β΄ΠΠ μιας και από την Αλάσκα πετούσαν τα πολεμικά αεροπλάνα που έφτιαχναν για τη Ρωσία οι Αμερικανοί για τις πολεμικές ανάγκες στο Β΄ ΠΠ μετά από συμφωνία Στάλιν-Ρούζβελτ».

Μετά τις εντυπώσεις η ουσία

Πέραν από το πεδίο των εντυπώσεων ο Γιάννης Μήτσιος ανέλυσε και την ουσία. Πόσο δηλαδή μπορούμε να περιμένουμε απτά αποτελέσματα από την επαφή Τραμπ - Πούτιν.

«Το μενού στο τραπέζι των συζητήσεων ήταν η Ουκρανία, αλλά και η ολική επαναφορά των ρωσοαμερικανικών σχέσεων, που περνάει μέσα από τη λύση του Ουκρανικού, για το οποίο, όπως φαίνεται, θα ζητηθεί ή “διαταχθεί” μια συνθήκη συνολικής επίλυσης και όχι μια απλή εκεχειρία και αέναη διπλωματία. Οι μεγάλοι , ΗΠΑ και Ρωσία, αποφάσισαν, όπως φαίνεται, μια λύση εδώ και τώρα, εξού και το εσπευσμένο ταξίδι Ζελένσκι τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον με συνοδεία Ευρωπαίων ηγετών (πού να τον αφήσουν μόνο στο Οβάλ γραφείο… ) και η δύσκολη τηλεδιάσκεψη που προηγήθηκε μεταξύ Τραμπ, Ευρωπαίων συμμάχων και της ουκρανικής ηγεσίας», σημειώνει στο Newsbomb.

Σύμφωνα με τον κ. Μήτσιο ο χρόνος λοιπόν μετράει αντίστροφα και «ετοιμάζεται σιγά σιγά μια νέα διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας ενός ντε φάκτο πολυπολικού κόσμου που ογδόντα χρόνια μετά τη Γιάλτα αρχίζει να γεννιέται στην Αλάσκα με επόμενους σταθμούς τη Μόσχα και το Πεκίνο και μάλλον μεγάλους χαμένους την Ουκρανία και την Ευρώπη»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:40ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πέθανε λόγω υποσιτισμού γυναίκα που είχε μεταφερθεί στην Ιταλία

07:37ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BMW ετοιμάζει σκληροτράχηλο αντίπαλο της Mercedes G-Class

07:35ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Xiaomi SU7 Ultra: Από ρεκόρ στο Nürburgring σε βασιλιά του drift

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με βίαια επεισόδια για άλλη μια νύχτα - Έκαψαν γραφεία

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που θα βρέξει σήμερα

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Πέντε τραυματίες, δύο συλλήψεις και διακοπή λειτουργίας μετά το ατύχημα στο λούνα παρκ

07:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Μεσοχώρια Ευβοίας: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση με επίγεια και εναέρια μέσα

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Τελική ευθεία… φωτιά για τις ελληνικές ομάδες!

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Μόνικα Κρόουλι: Ποια είναι η μυστηριώδης γυναίκα στο πλευρό του Τραμπ που γοήτευσε τον Πούτιν

06:50ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ισραήλ και ΗΠΑ διαπραγματεύονται μυστικά με χώρες για την επανεγκατάσταση Παλαιστινίων

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από αύριο μπαίνουν χρήματα στους λογαριασμούς - Ποιοι πληρώνονται

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για όσα είπαν Τραμπ - Πούτιν: Οι εγγυήσεις ασφαλείας,η ρωσική γλώσσα και η Εκκλησία

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» τα μέτρα που θα ανακοινωθούν - Αλλαγές στη φοροκλίμακα και απαλλαγές στα ενοίκια - Τι σχεδιάζεται για τα μισθώματα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Τη Δευτέρα θα βγει από το κολαστήριο» λέει ο δικηγόρος του - Τι ζητά η οικογένειά του

06:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Στο μικροσκόπιο ηθικός αυτουργός πίσω από τους συλληφθέντες - Αυτό είναι το σημείο μηδέν απ' όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες που οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μετά την Αλάσκα τι; Έρχεται νέα διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας ενός πολυπολικού κόσμου - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 17 Αυγούστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» τα μέτρα που θα ανακοινωθούν - Αλλαγές στη φοροκλίμακα και απαλλαγές στα ενοίκια - Τι σχεδιάζεται για τα μισθώματα

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Μόνικα Κρόουλι: Ποια είναι η μυστηριώδης γυναίκα στο πλευρό του Τραμπ που γοήτευσε τον Πούτιν

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Τη Δευτέρα θα βγει από το κολαστήριο» λέει ο δικηγόρος του - Τι ζητά η οικογένειά του

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πώς ξεκίνησε τελικά η καταστροφική φωτιά - Η μαρτυρία που «επιβεβαιώνει» τον 25χρονο

06:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Στο μικροσκόπιο ηθικός αυτουργός πίσω από τους συλληφθέντες - Αυτό είναι το σημείο μηδέν απ' όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: 53χρονος βρήκε φρικτό θάνατο μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του μετά από επίθεση κροκόδειλου - Βίντεο

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από αύριο μπαίνουν χρήματα στους λογαριασμούς - Ποιοι πληρώνονται

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι θα τερματίσει τον πόλεμο ο Πούτιν: Τι είπε σήμερα για τη συνάντηση στην Αλάσκα - Το δούναι και λαβείν, οι όροι και το μεγάλο παζάρι εδαφών - Χάρτης

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μετά την Αλάσκα τι; Έρχεται νέα διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας ενός πολυπολικού κόσμου - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Κινητήρας αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα έπιασε φωτιά στον αέρα - Βίντεο

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με βίαια επεισόδια για άλλη μια νύχτα - Έκαψαν γραφεία

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Πέντε τραυματίες, δύο συλλήψεις και διακοπή λειτουργίας μετά το ατύχημα στο λούνα παρκ

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Τελική ευθεία… φωτιά για τις ελληνικές ομάδες!

07:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Μεσοχώρια Ευβοίας: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση με επίγεια και εναέρια μέσα

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για όσα είπαν Τραμπ - Πούτιν: Οι εγγυήσεις ασφαλείας,η ρωσική γλώσσα και η Εκκλησία

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Ζελένσκι αρνήθηκε να παραδώσει το Ντονμπάς στη Ρωσία με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Μετακομίζουν σε νέο σπίτι στο Ουίνσδορ αξίας 21.000.000 δολαρίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ