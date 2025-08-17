Ουκρανία: Η άρνηση της Μόσχας για κατάπαυση πυρός «περιπλέκει την κατάσταση», τονίζει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Volodymyr Zelenskyy παρακολουθεί κοινή δήλωση Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz μετά από συνομιλίες με Ευρωπαίους και Αμερικανούς ηγέτες στο Βερολίνο, Γερμανία, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επέκρινε με σφοδρότητα τη Μόσχα για την άρνησή της να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός. Όπως τόνισε, η στάση αυτή «περιπλέκει την κατάσταση» και θέτει σε κίνδυνο τις διεθνείς προσπάθειες για τερματισμό των εχθροπραξιών.

Η τοποθέτηση του Ζελένσκι έρχεται λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, όπου συζητήθηκαν τα περιθώρια επίτευξης μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Thank you for the support! All the points mentioned are important to achieve a truly sustainable and reliable peace. We see that Russia rebuffs numerous calls for a ceasefire and has not yet determined when it will stop the killing. This complicates the situation. If they lack… pic.twitter.com/bkTXwjMSnX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

«Η Ρωσία δεν σταματά τους σκοτωμούς»

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο ουκρανός πρόεδρος σημείωσε:

«Βλέπουμε ότι η Ρωσία απορρίπτει τις πολυάριθμες εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και δεν έχει αποφασίσει ακόμη πότε θα σταματήσει τους σκοτωμούς. Αυτό περιπλέκει την κατάσταση. Εάν δεν είναι διατεθειμένη να δώσει μια απλή εντολή προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις, ενδεχομένως να χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια ώστε η Ρωσία να θελήσει να τηρήσει κάτι πολύ πιο σημαντικό: την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές της για δεκαετίες».

