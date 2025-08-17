Ουκρανία: Η άρνηση της Μόσχας για κατάπαυση πυρός «περιπλέκει την κατάσταση», τονίζει ο Ζελένσκι

Ο ουκρανός πρόεδρος κατηγορεί τη Ρωσία ότι απορρίπτει τις εκκλήσεις για παύση των επιθέσεων, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει ειρηνευτική συμφωνία μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ουκρανία: Η άρνηση της Μόσχας για κατάπαυση πυρός «περιπλέκει την κατάσταση», τονίζει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Volodymyr Zelenskyy παρακολουθεί κοινή δήλωση Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz μετά από συνομιλίες με Ευρωπαίους και Αμερικανούς ηγέτες στο Βερολίνο, Γερμανία, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επέκρινε με σφοδρότητα τη Μόσχα για την άρνησή της να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός. Όπως τόνισε, η στάση αυτή «περιπλέκει την κατάσταση» και θέτει σε κίνδυνο τις διεθνείς προσπάθειες για τερματισμό των εχθροπραξιών.

Η τοποθέτηση του Ζελένσκι έρχεται λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, όπου συζητήθηκαν τα περιθώρια επίτευξης μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Η Ρωσία δεν σταματά τους σκοτωμούς»

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο ουκρανός πρόεδρος σημείωσε:

«Βλέπουμε ότι η Ρωσία απορρίπτει τις πολυάριθμες εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και δεν έχει αποφασίσει ακόμη πότε θα σταματήσει τους σκοτωμούς. Αυτό περιπλέκει την κατάσταση. Εάν δεν είναι διατεθειμένη να δώσει μια απλή εντολή προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις, ενδεχομένως να χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια ώστε η Ρωσία να θελήσει να τηρήσει κάτι πολύ πιο σημαντικό: την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές της για δεκαετίες».

