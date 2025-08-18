Βόρεια Κορέα: Μέσα στο fun park του Κιμ Γιονγκ-Ουν - Από τάγματα σκλάβων μέχρι δημόσιες εκτελέσεις

Η φιλόδοξη τουριστική ζώνη Wonsan Kalma, η οποία παρουσιάστηκε ως «βιτρίνα» του καθεστώτος της Πιονγκγιάνγκ, μοιάζει ήδη καταδικασμένη.

Μόλις έναν μήνα μετά την επίσημη έναρξη λειτουργίας της, ανακοινώθηκε ότι δεν θα δέχεται ξένους τουρίστες, με την κυβέρνηση να μιλά για «προσωρινή» απαγόρευση. Το έργο, που κάποτε θεωρήθηκε κλειδί στα σχέδια του Κιμ Γιονγκ Ουν για ενίσχυση του τουρισμού, μοιάζει να κουβαλά μια σκοτεινή ιστορία από την πρώτη στιγμή.

Η κατασκευή με… καταναγκαστικά έργα

Η ανέγερση του θερέτρου, που μπορούσε να φιλοξενήσει 20.000 επισκέπτες και είχε παρουσιαστεί ως «βορειοκορεατικό Μπενιντόρμ», συνοδεύτηκε από καταγγελίες για βαριές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έφηβοι μαθητές στρατολογήθηκαν βίαια σε «σοκ μπριγάδες» οικοδόμων, με κρατικά μέσα να καυχιούνται ότι οι νεαροί έστηναν ορόφους μέσα σε μία ημέρα. Οι εργάτες, σύμφωνα με μαρτυρίες, αναγκάζονταν να δουλεύουν σε πολικές θερμοκρασίες με μόλις τρεις ώρες ύπνου ημερησίως.

Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Η κατάσταση για τις γυναίκες εργάτριες ήταν ακόμη χειρότερη, καθώς σε έκθεση του ΟΗΕ περιγράφεται ότι υπέστησαν συστηματική σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση από ανώτερους. Η διατροφή των εργατών περιοριζόταν σε «δυσοσμο φύκινο ζωμό, τουρσί ραπανάκι και καλαμποκένιο ρύζι», σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Daily NK.

Καθυστέρηση λόγω πανδημίας και εγκατάλειψη

Παρά τις συνεχείς προθεσμίες, το έργο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ στον χρόνο που είχε ανακοινωθεί. Το 2020, με την πανδημία να εξαπλώνεται, το εργοτάξιο εγκαταλείφθηκε και σύντομα μετατράπηκε σε καταφύγιο για άστεγους «kkotjebi». Οι εγκαταστάσεις, όπως αναφέρουν μαρτυρίες, είχαν γεμίσει από ανθρώπινα απόβλητα και στάχτες φωτιάς.

Εκτελέσεις και εξαφανίσεις

Το 2019, καθώς τα έργα καθυστερούσαν, ο υπεύθυνος σχεδιασμού και ο διευθυντής του εργοταξίου αποπέμφθηκαν. Έκτοτε, δεν υπήρξε καμία πληροφορία για την τύχη τους. Αναλυτές εκτιμούν ότι είτε εκτελέστηκαν είτε στάλθηκαν σε καταναγκαστικά έργα.

Οι Ρώσοι τουρίστες και οι «στημένες» εικόνες

Όταν το θέρετρο τελικά λειτούργησε τον Ιούλιο, οι πρώτοι ξένοι που το επισκέφθηκαν ήταν Ρώσοι, σε μια περίοδο που ο Σεργκέι Λαβρόφ επισκεπτόταν επίσης τη Βόρεια Κορέα. Οι πρώτες κριτικές μιλούσαν για «ευρωπαϊκά στάνταρ» και «υπέροχες εγκαταστάσεις». Ωστόσο, οι ίδιοι οι επισκέπτες παραδέχθηκαν πως είχαν προειδοποιηθεί να μην εκφράσουν αρνητικές απόψεις, καθώς κάτι τέτοιο «θα μπορούσε να βλάψει τις σχέσεις Ρωσίας–Βόρειας Κορέας».

Παράλληλα, φωτογραφίες που κυκλοφόρησε το καθεστώς έδειχναν τουρίστες να απολαμβάνουν το πάρκο νερού και τις παραλίες. Όμως Ρωσίδα δημοσιογράφος που βρέθηκε εκεί περιέγραψε μια διαφορετική εικόνα: άδειοι δρόμοι, ίδιοι άνθρωποι να παίζουν μπιλιάρδο όλη μέρα, και άλλοι να «υποδύονται» χαρούμενους παραθεριστές κάτω από τον καυτό ήλιο.

Περιορισμοί και έλεγχος

Οι ξένοι επισκέπτες δεν μπορούσαν να κυκλοφορούν χωρίς συνοδό, δεν επιτρεπόταν να μιλήσουν με ντόπιους και πλήρωναν για μια αυστηρά φιλτραρισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο. «Η εμπειρία θύμιζε Σοβιετική Ένωση», σημείωσε χαρακτηριστικά η Ρωσίδα ρεπόρτερ.