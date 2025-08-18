Γάζα: 30 ως 50 παιδιά θα μεταφερθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο «μέσα στις επόμενες εβδομάδες»

Ένας άνδρας δίνει νερό σε ένα παιδί από μια πλαστική σακούλα που μόλις αγόρασε, στην πόλη της Γάζας, την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025.

Περίπου 30 με 50 άρρωστα και τραυματισμένα παιδιά από την Γάζα θα μεταφερθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο για ιατρική περίθαλψη τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Θα είναι τα πρώτα παιδιά που θα μεταφερθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο για θεραπεία στο πλαίσιο μιας κυβερνητικής επιχείρησης που συντονίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Υγείας της χώρας.

Τα παιδιά θα επιλεγούν ανάλογα με τις ανάγκες τους από γιατρούς που εργάζονται για το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας, πριν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συντονίσει το ταξίδι.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από επιστολή που έστειλαν ορισμένοι βουλευτές στην κυβέρνηση, προτρέποντάς την να μεταφέρει «χωρίς καθυστέρηση» άρρωστα και τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην εν λόγω επιστολή, η οποία εστάλη την περασμένη εβδομάδα, μια ομάδα 96 βουλευτών προειδοποίησε ότι τα παιδιά κινδυνεύουν με άμεσο θάνατο λόγω του «αποδεκατισμού» του συστήματος υγείας στη Γάζα και ότι οποιαδήποτε εμπόδια στην εκκένωση πρέπει να αρθούν αμέσως.

Ορισμένα παιδιά από τη Γάζα έχουν ήδη μεταφερθεί ιδιωτικά στο Ηνωμένο Βασίλειο για ιατρική περίθαλψη μέσω μιας πρωτοβουλίας της οργάνωσης Project Pure Hope (PPH), αλλά η κυβέρνηση δεν έχει εκκενώσει κανένα παιδί - μέχρι στιγμής - μέσω του δικού της προγράμματος.

Νωρίτερα τον Αύγουστο, η κυβέρνηση δήλωσε ότι τα σχέδια για τη μεταφορά περισσότερων παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο για ιατρική περίθαλψη υλοποιούνται «με γρήγορους ρυθμούς». Τα άρρωστα παιδιά θα ταξιδέψουν από το νοσοκομείο με μέλη της οικογένειάς τους μέσω τρίτης χώρας.

Δεν είναι σαφές από ποια τρίτη χώρα θα περάσουν τα παιδιά κατά τη διαδρομή τους προς το Ηνωμένο Βασίλειο, πόσα ακριβώς παιδιά θα συμμετάσχουν ή αν θα ακολουθήσουν και άλλες ομάδες.

Δεδομένης της δυσκολίας επιστροφής των παιδιών στη Γάζα, είναι κατανοητό ότι ορισμένα από αυτά ενδέχεται να εισέλθουν στο σύστημα ασύλου μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους.

Περισσότερα από 50.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με την φιλανθρωπική οργάνωση του ΟΗΕ, «Unicef».

