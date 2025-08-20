Φλόριντα: 67χρονος εκτελέστηκε μετά από 42 χρόνια στη φυλακή - Είχε απαγάγει και δολοφονήσει 24χρονη

Ο Κέιλ Μπέιτς καταδικάστηκε το 1983 στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία της 24χρονης Τζάνετ Ρενέ Γουάιτ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, το 1982 την απήγαγε από τον χώρο εργασίας της στο Λιν Χέιβεν της Φλόριντα και τη μετέφερε σε δασική περιοχή, όπου τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου.

Από την ημέρα της καταδίκης του, ο Μπέιτς πέρασε περισσότερα από σαράντα χρόνια στη φυλακή, περιμένοντας την εκτέλεσή του. Το χρονικό διάστημα αυτό αντιστοιχεί σε πάνω από τα δύο τρίτα της ζωής του, καθώς είχε ήδη διανύσει δεκαετίες πίσω από τα κάγκελα.

Η εκτέλεση στη Ρέιφορντ

Η θανατική ποινή εκτελέστηκε χθες, Τρίτη, στις 22:17 τοπική ώρα (01:17 ώρα Ελλάδας) στην πολιτειακή φυλακή Ρέιφορντ, με χρήση ενέσιμων χημικών ουσιών. Ο 67χρονος κατέστη έτσι ένας από τους κρατούμενους με τη μεγαλύτερη παραμονή σε καθεστώς θανατικής ποινής στην ιστορία της Φλόριντα.

Πρόκειται για τον 29ο άνθρωπο που θανατώθηκε φέτος στις ΗΠΑ. Από το σύνολο αυτό, πάνω από το ένα τρίτο –οι δέκα– εκτελέστηκε στη Φλόριντα.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις το 2025 στη χώρα έγιναν με θανατηφόρα ένεση (24). Τρεις –δύο στην Αλαμπάμα, μια στη Λουιζιάνα– έγιναν με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, μέθοδο εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, που ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Δύο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Άλλες τρεις –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζουν μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

