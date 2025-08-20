ΗΠΑ: Γυναίκα έχυσε κατά λάθος το ποτό της σε θεατή και εκείνος την ξυλοκόπησε άγρια

Μια γυναίκα από την Αριζόνα αναρρώνει έπειτα τον βίαιο ξυλοδαρμό που δέχθηκε το Σαββατοκύριακο σε συναυλία στο Rose Bowl της Πασαντίνα, με τη στιγμή να απαθανατίζεται από κάμερα κινητού και το σχετικό βίντεο να γίνεται viral.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε η ίδια στο KTLA, όλα συνέβησαν όταν με τη φίλη της έχυσαν κατά λάθος λίγο από το ποτό που κρατούσαν στον άνδρα που καθόταν μπροστά τους.

«Ζητήσαμε αμέσως συγγνώμη, αλλά αυτός φώναξε ότι το κάναμε επίτηδες και έφυγε. Νομίζαμε πως το θέμα είχε τελειώσει», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, ο θεατής επέστρεψε περίπου μισή ώρα αργότερα, άρχισε να φωνάζει στην κοπέλα και τους φίλους της, απειλώντας τους με βία, και ενώ εκείνη προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση ζητώντας ξανά συγγνώμη, ο άντρας την χτύπησε στο πρόσωπο, αφήνοντάς την αναίσθητη και με σοβαρή αιμορραγία.

Στο βίντεο της βίαιης επίθεσης, ο άνδρας φαίνεται να ορμάει σε μια ομάδα ανθρώπων και να ρίχνει τουλάχιστον πέντε γροθιές, ενώ κάποιος πίσω του προσπαθεί να τον τραβήξει έξω από το πλήθος.

Μια άλλη θεατής της συναυλίας εκείνο το βράδυ ήταν η Christina Molina, η οποία, μαζί με την κόρη της, καθόταν λίγες σειρές πίσω από το θύμα, είπε πως δεν υπήρχε κανένας έλεγχος του πλήθους. Συμπλήρωσε πως είδε ανθρώπους να κάνουν ανοιχτά χρήση ναρκωτικών και αναρωτήθηκε αν ο συνωστισμός σε συνδυασμό με τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ ήταν ένας παράγοντας που συνέβαλε στη βίαιη επίθεση.

Όσον αφορά το θύμα, που έχει επιστρέψει στο σπίτι της στην Αριζόνα, αυτό φέρει σοβαρούς μώλωπες και νιώθει έντονους πόνους. Έχει επίσης έρθει σε επαφή με την αστυνομία, η οποία επιβεβαίωσε ότι προσπαθεί ενεργά να τον ταυτοποιήσει.

This isn’t my usual kind of content, but this behavior is abhorrent anywhere — much less at a show. A longtime follower was brutally attacked over an accidentally spilled drink this weekend during Rüfüs Du Sol at the Rose Bowl and needs help identifying this person.



If you… pic.twitter.com/taWKT2tctB — Festive Owl (@TheFestiveOwl) August 18, 2025

*Με πληροφορίες από KTLA