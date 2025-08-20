«Νεκρός ή ζωντανός;» Ανθρωποκυνηγητό για πατέρα που κατηγορείται για τη δολοφονία των 3 παιδιών του

Οι αρχές στην πολιτεία της Ουάσινγκτον συνεχίζουν το ανθρωποκυνηγητό για τον 32χρονο Τράβις Ντέκερ, ο οποίος κατηγορείται για την αποτρόπαια δολοφονία των τριών ανήλικων θυγατέρων του. Πάνω από δυόμισι μήνες μετά τον εντοπισμό των σορών των κοριτσιών σε απομονωμένο κάμπινγκ, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα νέες σοκαριστικές λεπτομέρειες για το έγκλημα.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας