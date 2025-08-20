«Νεκρός ή ζωντανός;» Ανθρωποκυνηγητό για πατέρα που κατηγορείται για τη δολοφονία των 3 παιδιών του
Η αστυνομία δίνει στη δημοσιότητα νέα στοιχεία για την υπόθεση του εγκλήματος.
Οι αρχές στην πολιτεία της Ουάσινγκτον συνεχίζουν το ανθρωποκυνηγητό για τον 32χρονο Τράβις Ντέκερ, ο οποίος κατηγορείται για την αποτρόπαια δολοφονία των τριών ανήλικων θυγατέρων του. Πάνω από δυόμισι μήνες μετά τον εντοπισμό των σορών των κοριτσιών σε απομονωμένο κάμπινγκ, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα νέες σοκαριστικές λεπτομέρειες για το έγκλημα.
