Η Μισέλ Ομπάμα αποκαλύπτει ποια από τις κόρες τους ο Μπαράκ βρήκε πιο «δύσκολη» στην ανατροφή

Ποια κόρη δυσκόλεψε περισσότερο τον Μπάρακ Ομπάμα στην ανατροφή 

Η Μισέλ Ομπάμα αποκαλύπτει ποια από τις κόρες τους ο Μπαράκ βρήκε πιο «δύσκολη» στην ανατροφή
Instagram/@michelleobama
Η Μισέλ Ομπάμα μιλώντας σε podcast αποκάλυψε άγνωστες πτυχές από την οικογένεια των Ομπάμα, ενώ αποκάλυψε ποια από τις κόρες τους ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα θεωρούσε πιο «δύσκολη» στην ανατροφή.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η άλλοτε «πρώτη κυρία» των ΗΠΑ, Ο Μπαράκ βρήκε πιο «δύσκολο» να μεγαλώσει την μικρότερη κόρη του, τη Σάσα, ενώ θυμήθηκε ότι ο σύζυγός της είχε πιο ομαλή σχέση με την μεγαλύτερη κόρη τους, τη Μάλια.

«Θα έλεγα στον Μπαράκ, όταν πρόκειται για την μεγαλύτερη μας, τη Μάλια, ότι θα καταλάβει ποιος είσαι, τι σου αρέσει και θα το συζητήσουμε», είπε η Μισέλ, προσθέτοντας ότι αυτό είναι ένα «ασυνήθιστο» χαρακτηριστικό για μια έφηβη.

watching-grow-incredible-woman-true-106299497.jpg

Η πρώην πρώτη κυρία γέλασε καθώς θυμήθηκε τη 27χρονη Μάλια, που πάντα ήταν πολύ φιλική με τον 44ο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Όταν η Μάλια ήταν έφηβη, δεν ήταν ότι έβγαινε λιγότερο ή έκανε κάτι διαφορετικό», είπε η Μισέλ. «Μου έλεγε: «Θα βγω το Σαββατοκύριακο, αλλά θα περάσω 15 λεπτά με τον μπαμπά»».

Η Μισέλ είπε ότι η Μάλια θα συναντούσε τον πατέρα της και θα του έκανε ερωτήσεις για το πολιτικό κλίμα.

«Πήγαινε στο Treaty Room και έλεγε: «Πες μου για τη Συρία»», αποκάλυψε η Μισέλ, προσθέτοντας ότι ο Μπαράκ έβγαινε από τη συνάντησή τους λέγοντας: «Μόλις είχα μια καταπληκτική συζήτηση με τη Μάλια».

Η Μισέλ πρόσθεσε σαρκαστικά: «Και εγώ απαντούσα: «Εντάξει»».

Ωστόσο, η 24χρονη Σάσα δεν ήταν τόσο προσηλωμένη στο να ευχαριστεί τον πατέρα της — κάτι που ο Μπαράκ δυσκολεύτηκε να αποδεχτεί όλα αυτά τα χρόνια.

«Η Σάσα είναι σαν γάτα», εξήγησε η Μισέλ. «Είναι σαν να λέει: «Μην με αγγίζεις, μην με χαϊδεύεις. Δεν σου αρέσω. Έλα εσύ σε μένα».

Η μητέρα των δύο παιδιών είπε ότι ο Μπαράκ χαρακτήρισε τη Σάσα «δύσκολη», με αποτέλεσμα η Μισέλ να εξηγήσει ότι η μικρότερη κόρη τους απλά δεν είναι «ευχάριστη» όπως η μεγαλύτερη.

Η Μισέλ πρόσθεσε ότι οι γονείς «πρέπει να είναι χαμαιλέοντες» και να προσαρμόζονται σε διαφορετικά χαρακτήρες.

«Μερικοί άνθρωποι μεγαλώνουν ένα παιδί ή ένα παιδί με έναν χαρακτήρα, αλλά εσύ έχεις τρία», είπε η Μισέλ γελώντας.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Μπαράκ με τη Σάσα, πατέρας και κόρη είναι εξαιρετικά δεμένοι. Μάλιστα, ο ίδιος μοιράστηκε το πόσο περήφανος είναι για εκείνη, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τα γενέθλιά της φέτος.

«Χρόνια πολλά, Σάσα! Το να σε βλέπω να μεγαλώνεις και να γίνεσαι η απίστευτη γυναίκα που είσαι σήμερα είναι ένα πραγματικό δώρο. Θα είμαι πάντα περήφανος για σένα και θα είμαι πάντα δίπλα σου», έγραψε στο Instagram στις 10 Ιουνίου.

