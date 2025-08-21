Βίντεο «γροθιά» στο στομάχι: Πώς βλέπει ένας σχιζοφρενής τον κόσμο

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ψευδαισθήσεις, συγκεχυμένες σκέψεις και ομιλία, απώλεια ενδιαφέροντος για καθημερινές δραστηριότητες, αποσύνδεση από τα συναισθήματα και την απομόνωση

Δημήτρης Δρίζος

Ένας διαγνωσμένος ασθενής με σχιζοφρένεια δημιούγησε ένα βίντεο-γροθιά για το τι βλέπει κάθε μέρα μέσα από τα μάτια του.

Η σχιζοφρένεια είναι μια ψυχική διαταραχή που επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο σκέψης, συναισθημάτων και συμπεριφοράς ενός ατόμου, και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διαστρεβλώσει πλήρως την αντίληψη του κόσμου.

Όπως εξηγεί το NHS, «αυτό σημαίνει ότι το άτομο μπορεί να μην είναι πάντα σε θέση να ξεχωρίσει τις δικές του σκέψεις και ιδέες από την πραγματικότητα».

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ψευδαισθήσεις, συγκεχυμένες σκέψεις και ομιλία, απώλεια ενδιαφέροντος για καθημερινές δραστηριότητες, αποσύνδεση από τα συναισθήματα και την απομόνωση. Η ασθένεια μπορεί επίσης να προκαλέσει ακουστικές ή οπτικές ψευδαισθήσεις, δηλαδή να ακούει ή να βλέπει κανείς πράγματα που δεν υπάρχουν.

Για όσους δεν έχουν βιώσει τη σχιζοφρένεια, αυτό μπορεί να φανεί δύσκολο να το φανταστούν. Γι’ αυτό, ένας χρήστης των social media δημιούργησε ένα βίντεο «προσομοίωσης» της εμπειρίας.

Το βίντεο έγινε viral στο TikTok (@xoradmagical). Ο χρήστης, που παρουσιάζεται ως Xorad, λέει ότι το κλιπ δείχνει τον κόσμο «μέσα από τα δικά του μάτια», αποτυπώνοντας πώς βλέπει όταν βιώνει έντονες ψευδαισθήσεις.

Στο βίντεο, ο Xorad επισκέπτεται διάφορες τοποθεσίες – δάσος, παραλία, δρόμο και αυλή – ενώ οπτικές διαστρεβλώσεις εμφανίζονται συνεχώς στην οθόνη. Στροβιλιζόμενα, ημιδιαφανή σχήματα εμφανίζονται επανειλημμένα, περιστασιακά σχηματίζοντας πρόσωπα. Παράλληλα, διαφαίνονται στρεβλωμένες γραμμές και άλλα παραμορφωμένα σχήματα, που δείχνουν την αλλοιωμένη αντίληψη που μπορεί να έχει ένας σχιζοφρενής. Όλο αυτό συνοδεύεται από φωνές που αλληλοεπικαλύπτονται, σε διαφορετικές εντάσεις και ύφη – ψίθυροι, μουρμουρητά, έντονη ομιλία.

Το βίντεο έλαβε επαίνους από χρήστες που χαιρέτησαν την προσπάθεια να δείξει σε άλλους πώς είναι η ζωή με σχιζοφρένεια. Παράλληλα, αρκετοί ήθελαν να μάθουν πόσο ακριβής είναι η προσομοίωση.

Σε ένα thread στο Reddit, ένας χρήστης με διαγνωσμένη σχιζοφρένεια μοιράστηκε τη γνώμη του για την ακρίβεια του βίντεο. Εξηγώντας ότι ζει «κυρίως χωρίς» οπτικές ψευδαισθήσεις, ανέφερε: «Στην εμπειρία μου, οι ακουστικές ψευδαισθήσεις απεικονίζονται σωστά, αν και ίσως πιο υπερβολικά και εκτός πλαισίου από τις δικές μου. Οι φωνές που άκουγα ήταν σαν ολοκληρωμένες συνομιλίες μεταξύ διαφορετικών ψευδαισθήσεων, με δική τους προσωπικότητα και πολύ πιο ρεαλιστικές».

Ο χρήστης πρόσθεσε ότι οι φωνές αναφέρονταν σε εκείνον σε τρίτο πρόσωπο, με σενάρια για τη ζωή του που δεν ήταν πραγματικά. Σημείωσε επίσης ότι οι ψευδαισθήσεις του πήραν τις φωνές γνωστών του – γιατρούς, νοσηλευτές, συγγενείς. «Υπήρξε μόνο μία φορά που είδα οπτική ψευδαίσθηση – νόμιζα ότι έβλεπα ένα αυτοκίνητο με οδηγό κάποιον που είχα δει μόνο παιδί. Τελικά ήταν ψευδαίσθηση. Το simulation αυτό πλησιάζει αρκετά την εμπειρία μου. Τα καλά νέα είναι ότι πια δεν έχω ψευδαισθήσεις και είμαι πολύ καλύτερα».

Άλλοι χρήστες του Reddit συμφώνησαν: ένας είπε ότι η αναπαράσταση ήταν κοντά στη δική του εμπειρία, με οπτικές ψευδαισθήσεις που μοιάζουν με «καρτουνίστικα πρόσωπα και φώτα που αναβοσβήνουν». Άλλοι σημείωσαν ότι οι ψευδαισθήσεις τους διαφέρουν, αλλά οι φωνές στο βίντεο ήταν αρκετά ακριβείς.

Ένας σχολιαστής έγραψε: «Νόμιζα ότι όλοι βλέπουν αυτά τα πράγματα». Ένας άλλος πρόσθεσε: «Η εμπειρία σίγουρα διαφέρει από άτομο σε άτομο, αλλά ωραία επίδειξη».

