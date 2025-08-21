Αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου; Διαπραγματεύσεις της Boeing για πώληση 500 αεροσκαφών στην Κίνα

Η Boeing βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Κίνα για την πώληση έως και 500 αεροσκαφών, σε μία συμφωνία που θα έβαζε τέλος σε οκτώ χρόνια χωρίς νέες μεγάλες παραγγελίες από τη δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική αγορά του κόσμου.

Η τελευταία φορά που η αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε αντίστοιχο συμβόλαιο, ήταν το 2017, κατά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, στη διάρκεια της πρώτης του θητείας.

Οι συζητήσεις παραμένουν σε εξέλιξη και αφορούν τον τύπο των αεροσκαφών, τον αριθμό που θα παραγγελθεί, καθώς και το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν ήδη εκκινήσει διαβουλεύσεις με τις εγχώριες αεροπορικές εταιρείες για τις ανάγκες τους, ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σειρά 737 Max, το πιο δημοφιλές μοντέλο της Boeing.

Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το κεντρικό στοιχείο ευρύτερης εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα σε Τραμπ και Σι, στο πλαίσιο της προσπάθειας εξομάλυνσης των σχέσεων ΗΠΑ – Κίνας έπειτα από χρόνια εμπορικών αντιπαραθέσεων και αμοιβαίων δασμών που έφτασαν έως το 145%.

Για την Boeing, η επίτευξη συμφωνίας έχει τεράστια σημασία, καθώς θα τής εξασφαλίσει πρόσβαση σε μία αγορά που αναμένεται να διπλασιάσει τον εμπορικό της στόλο μέσα στην επόμενη εικοσαετία.

Οι παραδόσεις αεροσκαφών έχουν περιοριστεί σημαντικά τόσο για την Boeing όσο και την Airbus, καθώς τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής τους είναι σχεδόν πλήρως δεσμευμένα μέχρι τη δεκαετία του 2030.

Η τελευταία μεγάλη παραγγελία της Κίνας από τη Boeing χρονολογείται στο 2017, με 300 αεροσκάφη αξίας 37 δισ. δολαρίων τότε. Η Airbus, έκτοτε, έχει κερδίσει έδαφος, ειδικά μετά το 2019 όταν η Κίνα υπήρξε η πρώτη χώρα που καθηλώσε το 737 Max λόγω των δύο θανατηφόρων ατυχημάτων. Από το 2019, η Boeing έχει καταγράψει μόλις 30 παραγγελίες από κινεζικές αεροπορικές εταιρείες και εταιρείες εκμίσθωσης αεροσκαφών.

Παρά τις δυσκολίες, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κέλι Όρτμπεργκ, έχει εκφράσει την αισιοδοξία ότι οι συνομιλίες με το Πεκίνο θα αποδώσουν καρπούς. Η πιθανή ανακοίνωση της συμφωνίας θα μπορούσε να γίνει τον Οκτώβριο, πριν από τη σύνοδο κορυφής της APEC στη Νότια Κορέα, όπου ίσως συναντηθούν οι Τραμπ και Σι.