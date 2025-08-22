Frank Caprio: Η τελευταία του ανάρτηση πριν φύγει από την ζωή

Ο Φρανκ Κάπριο, ο επί δεκαετίες δικαστής που κατέκτησε τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο χάρη στην καλοσύνη και τη σοφία του στην αίθουσα του δικαστηρίου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε την Τετάρτη από τον γιο του, Φρανκ Τ. Κάπριο.

https://www.instagram.com/reel/DNnZF5ft8CX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το τελευταίο του μήνυμα

Λίγες μόλις ώρες πριν φύγει από τη ζωή, ο Κάπριο είχε ανεβάσει βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ευχαριστώντας τους ακολούθους του για τις προσευχές και τη στήριξή τους. Στο ίδιο μήνυμα είχε αποκαλύψει ότι η υγεία του είχε επιδεινωθεί λόγω καρκίνου του παγκρέατος, ανακοινώνοντας ότι είχε επιστρέψει στο νοσοκομείο.

Η παρακαταθήκη του

Ο Φρανκ Κάπριο είχε γίνει ευρέως γνωστός μέσα από τα βίντεο των δικών του στην τηλεόραση και στα κοινωνικά δίκτυα, όπου συχνά αντιμετώπιζε τους κατηγορουμένους με ανθρωπιά και κατανόηση, προκαλώντας συγκίνηση και θαυμασμό διεθνώς. Το παράδειγμά του θεωρείται παρακαταθήκη για τη δικαιοσύνη με ανθρώπινο πρόσωπο.

