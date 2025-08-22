Mega-fire καίει 10 ημέρες την Πορτογαλία: Στάχτη 600.000 στρέμματα, 1.600 πυροσβέστες στη μάχη

Από το τέλος του Ιουλίου, οι πυρκαγιές έχουν ήδη προκαλέσει τον θάνατο τριών ανθρώπων

Mega-fire καίει 10 ημέρες την Πορτογαλία: Στάχτη 600.000 στρέμματα, 1.600 πυροσβέστες στη μάχη
Παρά την βελτίωση της κατάστασης μετά την πτώση των θερμοκρασιών, η Πορτογαλία εξακολουθεί να αγωνίζεται κατά των σφοδρών πυρκαγιών, μία από τις οποίες, στο κέντρο της χώρας, έχει κινητοποιήσει 1.600 πυροσβέστες και εναέρια μέσα πυρόσβεσης, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

«Πιθανότατα πρόκειται για την μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην Πορτογαλία», δήλωσε ο Πάουλο Φερνάντες, καθηγητής του Τμήματος Δασικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Tras-Os-Montes μιλώντας για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από το Αργκανίλ εδώ και δέκα ημέρες.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο καθηγητής υπολογίζει ότι η πυρκαγιά αυτή έχει κατακαύσει έκταση 600.000 στρεμμάτων.

Οπως η γειτονική Ισπανία, η οποία επλήγη σφοδρά από πυρκαγιές, η Πορτογαλία γνωρίζει μία ανάπαυλα στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών από χθες, χάρη στην πτώση των θερμοκρασιών που θα συνεχισθεί τις επόμενες ημέρες.

Από το τέλος του Ιουλίου, οι πυρκαγιές έχουν ήδη προκαλέσει τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό πολλών, κυρίως πυροσβεστών, ενώ κατέστρεψε κατοικίες και αγροτικές καλλιέργειες.

Αντιμέτωπη με την σφοδρότητα των πυρκαγιών, η Πορτογαλία ζήτησε πριν από μία εβδομάδα ενισχύσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Υπολογίζει επίσης στην βοήθεια δύο σουηδικών αεροσκαφών, δύο ελληνικών Canadair και ενός γαλλικού ελικοπτέρου Super Puma.

«Μόνο όσοι δεν γνωρίζουν την χώρα (...) μπορούν να σκέφτονται ότι είναι εφικτό να βρίσκεσαι παντού ανά πάσα στιγμή και να προβλέπεις την εμφάνιση και την ταχεία εξάπλωση όλων των πυρκαγιών», δήλωσε ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο που επικρίθηκε για την διαχείριση της καταστροφής.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου χθες Πέμπτη 21/8, ανακοίνωσε επείγοντα μέτρα βοήθειας για τους πυροπαθείς κατοίκους και αγρότες. Αναγνώρισε επίσης την ανάγκη να ξεκινήσει ένας προβληματισμός σχετικά με την διαχείριση των δασών και το σύστημα πολιτικής προστασίας.

Ο πορτογάλος πρωθυπουργός θα δώσει εξηγήσεις για την διαχείριση των πυρκαγιών τη Τετάρτη 27/8 ενώπιον του κοινοβουλίου όπως ζητήθηκε από την αντιπολίτευση.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενημέρωσης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), δείκτη του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus, περί τα 2.760.000 στρέμματα έχουν καεί από την αρχή της χρονιάς στην Πορτογαλία.

Η Πορτογαλία έχει το ευρωπαϊκό ρεκόρ από την τήρηση στοιχείων το 2006 με 5.630.000 στρέμματα καμένης γης το 2017 σε πυρκαγιές κατά τις οποίες έχασαν την ζωή τους 119 άνθρωποι. Περί τα 2.160.000 στρέμματα έχουν καεί από την αρχή του έτους στην χώρα.

