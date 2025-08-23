Τραγωδία στους καταρράκτες του Νιαγάρα: Πέντε νεκροί - Ο οδηγός αφαιρέθηκε και έπεσε σε τάφρο

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες κοντά στους καταρράκτες του Νιαγάρα, ενώ κινείτο σε αυτοκινητόδρομο κοντά στα σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Πιστεύεται ότι ο οδηγός αφαιρέθηκε, έχασε τον έλεγχο, αντέδρασε υπερβολικά» και κατέληξε σε τάφρο, είπε αξιωματικός της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Υόρκης επιτόπου, δίνοντας τον πρώτο επίσημο απολογισμό των θυμάτων.

Νωρίτερα, οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για πολλούς τραυματίες στο τουριστικό λεωφορείο, που μετέφερε κάπου πενήντα ανθρώπους, χωρίς ωστόσο συγκεκριμένο αριθμό.

A tour bus carrying passengers from Niagara Falls to New York City overturned on westbound Interstate 90 (I-90) in Pembroke, New York, near mile marker 403.9.

The crash resulted in multiple fatalities and dozens of injuries.

Το λεωφορείο επέστρεφε από τους καταρράκτες του Νιαγάρα, έναν σημαντικό τουριστικό προορισμό στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Καναδά.

Οι Aρχές αναφέρουν ότι μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν και παιδιά.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόχουλ, ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί για το «τραγικό δυστύχημα με το τουριστικό λεωφορείο».

Η αστυνομία της πολιτείας ανέφερε ότι στο λεωφορείο που συνετρίβη, επέβαιναν περισσότεροι από 50 άνθρωποι. Μερικοί από τους επιβάτες ήταν παιδιά.

Ο αστυνομικός της πολιτειακής αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέιμς Ο’ Κάλαχαν, ανέφερε ότι οι τουρίστες ήταν κυρίως ινδικής, κινεζικής και φιλιππινέζικης καταγωγής και οι Αρχές έδωσαν εντολή να φτάσουν διερμηνείς στον τόπο του συμβάντος.

Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών παραμένει άγνωστος και πολλοί εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο Μαρκ Πόλονκαρτς, αξιωματούχος της κομητείας Upstate New York, ανέφερε ότι παράδρομος του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου είναι κλειστός «μέχρι νεωτέρας, λόγω του σοβαρού ατυχήματος με πολλά θύματα που συνέβη στο Genesee County, λίγο μετά τα όρια της κομητείας Erie».

Latest on the terrible bus rollover crash on the NYS Thruway. Very sadly, as was just announced by the @nyspolice, there are multiple fatalities. pic.twitter.com/RWuYDpw8ZA — Mark Poloncarz (@markpoloncarz) August 22, 2025

Το λεωφορείο έχασε τον έλεγχο και ανετράπη

Ο κατάλογος των επιβατών που παρέχει η εταιρεία λεωφορείων, επιβεβαιώνει ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 52 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι αρκετοί μάρτυρες είδαν το λεωφορείο να χάνει τον έλεγχο κι έτσι πέρασε στην άλλη λωρίδα και ανετράπη.