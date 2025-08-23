Γλασκώβη: Ανασκαφές σε εγκαταλελειμμένο πάρκο για skateboarding με τη βοήθεια... παλιών αθλητών

Κάποτε ήταν έφηβοι και έκαναν skateboarding στο πάρκο, ωστόσο χρόνια μετά θα βοηθήσουν σε ανασκαφές

Τα ερείπια της διαδρομής σλάλομ στο πάρκο Kelvin Wheelies

Δρ. Μπρόφι μέσω της Εταιρείας Αρχαιολόγων της Σκωτίας
Σ’ ένα εγκαταλελειμμένο πάρκο για skateboarding στη Γλασκώβη αναμένεται να γίνουν αρχαιολογικές ανασκαφές και μάλιστα με την πολύτιμη συνδρομή όσων κάποτε σύχναζαν εκεί και απολάμβαναν το αγαπημένο τους σπορ.

Πρόκειται για το Kelvin Wheelies, το οποίο άνοιξε το 1978 για να φιλοξενήσει το πρώτο Πρωτάθλημα Σκωτσέζικου Skateboard. Περιλάμβανε ένα half pipe, πολλά bowl και μια διπλή πίστα σλάλομ.

Μόλις 5 χρόνια αργότερα, ωστόσο, η πτώση στη δημοτικότητα του skateboarding σε συνδυασμό με την έλλειψη συντήρησης οδήγησε το Kelvin Wheelies στο κλείσιμο και τελικά στο «θάψιμο» κάτω από την υπερβολική βλάστηση.

Μιλώντας στην εφημερίδα Guardian, ο δρ. Κένι Μπρόφι, λέκτορας αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, ο οποίος βοηθά στην οργάνωση της ανασκαφής, δήλωσε ότι ήταν μια ευκαιρία να εξερευνήσουν τη σύγχρονη κληρονομιά της πόλης.

«Το δημοτικό συμβούλιο της Γλασκώβης δαπάνησε 100.000 λίρες για την κατασκευή του, κάτι που ήταν μια μεγάλη επένδυση για την εποχή και σχεδιάστηκε με γνώμονα τους skaters και τους εφήβους που συμμετείχαν σε μια δραστηριότητα, την οποία πολλοί –εκείνη την εποχή- θεωρούσαν αντικοινωνική και περιθωριακή», είπε.

Στο πλαίσιο του προγράμματος New Audience του πανεπιστημίου, εθελοντές θα συνεργαστούν με μεσήλικες αθλητές του stakeboarding που κάποτε χρησιμοποιούσαν το πάρκο για να… σκάψουν βαθιά.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

