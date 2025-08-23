Μαλαισία: Η συγκλονιστική στιγμή της συντριβής μαχητικού αεροσκάφους - Δείτε βίντεο

Το αεροπλάνο τυλίχτηκε στις φλόγες ενώ απογειωνόταν.

Τρομακτικές στιγμές καταγράφηκαν σε βίντεο στην Μαλαισία, όπου μαχητικό αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες και συνετρίβη λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση.

Το βίντεο δείχνει το Boeing F/A-18 Hornet να απογειώνεται από τον αεροδιάδρομο, ενώ από πίσω του φαίνονται φλόγες, στο αεροδρόμιο Sultan Ahmad Shah στο Κουάνταν της Μαλαισίας, λίγα δευτερόλεπτα προτού εκραγεί.

Οι δύο πιλότοι που βρίσκονταν στο αεροσκάφος εκτοξεύτηκαν από το αεροπλάνο λίγα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί το βράδυ της Πέμπτης.

Δείτε το βίντεο:

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι και οι δύο πιλότοι μεταφέρθηκαν αμέσως στο νοσοκομείο Tengku Ampuam Afzan για εξέταση.

Το αεροσκάφος ανήκει στην Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Μαλαισίας.

Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα ατύχημα που συνέβη με ένα F/A-18D Hornet στις 9.05 μ.μ. της 21ης Αυγούστου στο αεροδρόμιο Sultan Ahmad Shah στο Κουαντάν.

Λαμβάνουμε άμεσα μέτρα και θα σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις».

Μάρτυρες ανέφεραν ότι η σύγκρουση ακούστηκε σαν πυραυλική επίθεση και ήταν ακουστή από απόσταση χιλιομέτρων.

