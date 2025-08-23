Πούτιν: Έστειλε αναμνηστική φωτογραφία στον Τραμπ, μία εβδομάδα μετά τη συνάντησή τους

«Μπορεί και να μην κάνω τίποτα» αν δεν καταλήξει κάπου η ειρηνευτική συμφωνία, καθώς «δεν είναι δικός μου πόλεμος», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει τη φωτογραφία που απεικονίζει αυτόν και τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα. 

Με μία αναμνηστική φωτογραφία εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, μία εβδομάδα μετά τη συνάντηση κορυφής στην Αλάσκα, που όπως εξήγησε του την έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Είπε ότι το θεώρησε μεγάλη τιμή και πρόσθεσε ότι θα την υπογράψει και θα την επιστρέψει.

Υπάρχουν πολλά πράγματα, που θα συμβούν τις επόμενες δύο εβδομάδες, επανέλαβε σχετικά με τις εξαγγελίες του για διευθέτηση του Ουκρανικού και διμερή Πούτιν με Ζελένσκι.

Οι δημοσιογράφοι ζήτησαν να γίνει πιο συγκεκριμένος για το τι θα κάνει αν τελικά δεν καταλήξει πουθενά ειρηνευτική συμφωνία, και η απάντηση ήταν: «Θα επιβάλλω μαζικές κυρώσεις ή θα επιβάλλω μαζικούς δασμούς ή στην τελική μπορεί και να μην κάνω τίποτα γιατί δεν είναι δικός μου ο πόλεμος».

Ρωτήθηκε τι έχει να πει για την για το πλήγμα που δέχτηκε ένα αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία μετά από ρωσική επιδρομή και απάντησε ότι δεν του αρέσουν αυτά που γίνοντα, ενώ επέμεινε ότι ο Ρώσος ηγέτης τον σέβεται, όπως σέβεται και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι μόνο για τους νικητές»

Ολα αυτά ειπώθηκαν παρουσία του Τζιάνι Ινφαντίνο, που ήταν επίτιμος προσκεκλημένος στον Λευκό Οίκο, με θέμα την διοργάνωση του Μουντιάλ του 2026, τον επόμενο Ιούνιο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε ότι το Κέντρο Κένεντι, όπου θα γίνει η κλήρωση του Μουντιάλ τον ερχόμενο Δεκέμβριο, θα μπορούσε να μετονομαστεί σε Κέντρο Κενεντι-Τραμπ.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο (δεξιά), ετοιμάζεται να παραδώσει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

«Είναι βαρύ. Ο τελευταίος που το σήκωσε είναι ο Λέο Μέσι της Αργεντινής», είπε ο πρόεδρος της Fifa, παραδίδοντας στον Ντόναλντ Τραμπ το τρόπαιο του νικητή, μαζί με γιγάντιο αντίγραφο εισιτηρίου του Τελικού της Διοργάνωσης.

Επίσκεψη σε κέντρο πυρηνικών ερευνών έκανε ο Πούτιν

Την ίδια ώρα ο Βλάντιμιρ Πούτιν επισκέφθηκε κέντρο πυρηνικών ερευνών στο Σάρωφ της Ρωσίας.

Είπε ότι βλέπει φως στο τέλος του τούνελ, ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον συζητούν κοινά έργα στην Αρκτική και στην Αλάσκα, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες ότι οι εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες ήταν στην ατζέντα «της ιστορικής συνάντησης».

