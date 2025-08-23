Ουκρανία: Κατά της συμμετοχής σε ειρηνευτική δύναμη η πλειοψηφία των Πολωνών

Μόνο 17% των πολιτών τάσσονται υπέρ της συμμετοχής σε μία πολυεθνική στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία

Φωτ. Αρχείου - Αμερικανικά άρματα μάχης Abrams σε στρατιωτική παρέλαση στη Βαρσοβία, Πολωνία, στις 15 Αυγούστου 2023 (AP Photo/Czarek Sokolowski).

AP
Η πλειονότητα των Πολωνών αντιτίθεται στη συμμετοχή σε μια πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρίας SW Research που δημοσιεύεται σήμερα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε για την εφημερίδα Rzeczpospolita, ποσοστό 61,1% των ερωτηθέντων είναι αντίθετοι, 17,3% τάσσονται υπέρ και 21,6% δηλώνουν αναποφάσιστοι για μια ενδεχόμενη ανάπτυξη. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 800 ανθρώπων την Τρίτη και την Τετάρτη (19-20/8).

Περισσότεροι άνδρες παρά γυναίκες αντιτίθενται στη συμμετοχή σε ειρηνευτική δύναμη, όπως και οι κάτοικοι αστικών περιοχών και οι νεώτεροι σε ηλικία σε σχέση με κατοίκους αγροτικών περιοχών και μεγαλύτερους σε ηλικία ψηφοφόρους.

Εδώ και μήνες διεξάγεται μία δημόσια συζήτηση στην Ευρώπη για ενδεχόμενη ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης στην περίπτωση που συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Τον Φεβρουάριο, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ απέκλεισε άμεση στρατιωτική εμπλοκή της χώρας του, αλλά προσέφερε επιμελητειακή και πολιτική υποστήριξη στην Ουκρανία.

Η Πολωνία μοιράζεται σύνορα 500 και πλέον χιλιομέτρων με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, την UNHCR, η Πολωνία φιλοξενούσε περίπου ένα εκατομμύριο Ουκρανούς πρόσφυγες τον Ιούλιο, η δεύτερη χώρα σε αριθμό Ουκρανών προσφύγων μετά τη Γερμανία που φιλοξενεί 1,2 εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες.

