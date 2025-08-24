Ρωσία: Έκρηξη σε κατάστημα παιχνιδιών κοντά στα γραφεία της FSB - Τουλάχιστον ένας νεκρός

Φωτ. Αρχείου - Άνθρωποι περπατούν κατά μήκος του πολυκαταστήματος GUM στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα, Ρωσία, την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2025. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε την Κυριακή (24/08) σε ένα εμβληματικό κατάστημα παιχνιδιών της Μόσχας όταν εξερράγη μια φιάλη αερίου, σύμφωνα με κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο «Κεντρικό μαγαζί παιδιών», γνωστό στους περισσότερους Ρώσους ως το κατάστημα παιχνιδιών «Detsky Mir». Βρίσκεται στην πλατεία Lubyanka, κοντά στην έδρα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), του κύριου διαδόχου της KGB της σοβιετικής εποχής.

Το κτίριο του καταστήματος παιχνιδιών, το οποίο στεγάζει επίσης μια σειρά από εστιατόρια, καταστήματα και έναν κινηματογράφο, έχει εκκενωθεί, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

